Mi a Fradi elleni siker titka?

Az első gondolata, amikor meghallotta az EKL sorsolását éppen szünetük volt a Lokival, és a nyaralásra tartó repülőn volt. – Amikor megtudtam, hogy az Olympiakosz egyik lehetséges ellenfele Ferencváros, valamiért volt egy előérzetem, hogy együtt fognak játszani. Az a csapat, amelyben felnőttem, most azzal a gárdával játszik, amelyben profi pályafutásom nagy részét töltöttem, jó érzés fogott el, amikor megláttam a sorsolást. Az, hogy kinek szurkolok, egy nehéz kérdés, amire nem fogok válaszolni – mondta.

A görögök azt is felvetették, hogy a DVSC egészen jó eredményt ért el legutóbb a Ferencváros elleni 2–2-re végződött találkozón.

Nagyon rosszul kezdtük azt a mérkőzést, azt hiszem, új negatív rekordot döntöttünk meg azzal, hogy 18 másodperc után gólt kaptunk. Aztán még sokáig hátrányban voltunk, de elképesztően felszívtuk magunkat. Utána nagyon jó teljesítménnyel egyenlítettünk, és még akár a győzelmet is megszerezhettük volna. Az előző szezonban egyébként idegenben 3–1-re nyertünk az FTC otthonában, és ennek köszönhetően is szereztük meg a harmadik helyet a bajnokságban, úgyhogy jó emlékeink vannak ellenük

– hangoztatta.

Azt is elárulta, hogy a legutóbbi, zöld-fehérek elleni találkozón mi lehetett a kulcs. – A Ferencváros egy nagy kvalitással rendelkező csapat, de egyáltalán nem szeretik, ha az ellenfélnél van sokat a labda és a másik gárda dominál. A Lokinak sajátos játékmódja van, szeretjük minél többet birtokolni a labdát, és hátulról építjük a támadásokat. Ez egyáltalán nem fekszik nekik, és láthatóan idegessé válnak.

A Fradi szeret helyzeteket kidolgozni és támadni, ráadásul Magyarország legerősebb csapata, így nem szokott hozzá, hogy már elég magasan letámadják őket. Nekünk megvan ez a képességünk, és legutóbb ezt a második félidőben meg is tettük, sokat léptünk előre és keményen nyomtunk, ami határozottan elbizonytalanította őket

– hangsúlyozott.

Érdekesség, hogy Görögországban a piros-fehér Olympiakosz és a zöld-fehér Panathiakosz között rendre hatalmas a rivalizálás, míg Magyarországon ugyanilyen klubszíneket viselő Loki és Fradi között is óriási a versengés. A görög újságíró az interjúban úgy fogalmazott, reméli, a pireuszi együttes kiejti majd az európai kupából a Ferencvárost, de azért is szorít majd, hogy a Debrecen letaszítsa a trónról az FTC-t. Erre pedig Megyeri Balázsnak a következő volt a reakciója: – Nekünk is ez a tervünk. Valószínűleg nem idén, de ez az álmunk, és remélem egyszer megtörténik – nyilatkozott hajdúsági szempontból bizakodást keltően.

Megyeri Balázs előszeretettel nyilatkozik

Fotó: KISS ANNAMARIE/Napló-archív

Visszatérhet még?

A külföldi honlap arról is írt, hogy Megyeri Balázs ötszörös görög bajnoknak mondhatja magát, de az Olympiakosz után még az Atrómitosznál is játszott. Ezért arra is rákérdeztek a kapusnál, el tudná-e képzelni, hogy hosszabb távon is visszatérjen még Görögországba. – Még mindig tudok görögül olvasni, és igyekszem folyamatosan gyakorolni, hogy ne felejtsem el a nyelvet. Soha nem tudhatjuk mit hoz a jövő, de örültem, mikor visszatérhettem Magyarországra. Kétgyermekes apaként már más a prioritás, de Görögország gyönyörű, rövidebb időre gyakran visszatérünk. Még két és fél évem van a debreceni szerződésemből, tehát már elég idős, 36 éves leszek akkor. Meglátjuk, hogy meddig tart a labdarúgó pályafutásom. Ha már nem is fogok futballozni, előfordulhat, hogy Görögországban éljek – zárta.

A felkészülésről

Ezúttal nincs is olyan messze Megyeri Balázs egykori otthonától, ugyanis a Lokival a szomszédos országban készül, a dvsc.hu-nak pedig egy videóban be is számolt róla, a felkészülés mely szakaszában járnak, és hogyan érzi magát. – Az érdemi munka napról napra folyik, jó körülmények között készülhetünk és erős ellenfelekkel játszhatunk. Minden adott ahhoz, hogy jól felkészüljünk a tavaszra. Talán egy kicsit az intenzitásból már visszavettünk, és inkább a taktikai-technikai részre koncentrálunk, de naponta két edzés van, nyilván terhelés alatt vagyunk – mondta.