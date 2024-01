Igaznak bizonyult, amiről hazánkban elsőként a HAON adott hírt, a DVSC leigazolta a Houston Dynamo 23 éves izlandi támadóját, Thorleifur ”Thor” Úlfarssont – melyet egy látványos videóval jelentett be a klub a közösségi oldalán.

A bejelentést követően a klubnak adott első interjújában a csatár úgy fogalmazott, a DVSC izgalmas projektet épít, s idővel a világ legjobb bajnokságaiban is kipróbálná magát. – Izgatottan csatlakoztam a klubhoz, már találkoztam a játékosokkal, az edzőkkel és a stábtagokkal is, úgyhogy várom az előttünk álló időt. Azt gondolom, ez most egy jó alkalom, hogy visszatérhessek Európába, ahol jobban szem előtt lehet lenni, ráadásul a Debrecen egy izgalmas projektet épít.

Úgy gondolom, jó helyre kerültem, ahol izgatottan kezdhetek neki a munkának. Van egy remek stadionunk, ahol szeretnék minél előbb találkozni a szurkolókkal. Várom már, hogy pályára lépjek, és értük is játsszak.

Ők is izgatottan készülhetnek a tavaszi szezonra, hiszen nagyobb dolgokat is elérhetünk. Rövidtávú célom, hogy bizonyítsak, és megmutassam, milyen játékos vagyok. Hogy bebizonyítsam magamnak, a szurkolóknak és a stábnak, jó futballista vagyok. Ami a távolabbi célokat illeti, szeretnék a top 5 európai bajnokság egyikébe bekerülni – nyilatozta.

A nevét viselő Thorról és filmekről

Elengedhetetlen, s kihagyhatatlan is, akár egy ziccer, hogy a Thorként becézett csatár szereti-e a Marvel filmek egyik legnagyobb hősét. –

Valójában nem vagyok nagy Marvel-rajongó, sosem láttam még ilyen filmet. De ezek után el kell kezdenem nézni őket, mert a nevem miatt összekötnek ezekkel a mozikkal

– mondta el a játékos mosolyogva, majd egy nagyon szépen kiejtett Hajrá, Loki!-val zárta bemutatkozását.

Aggódó amerikaiak

Az átigazolás bejelentése után a Houston Dinamo FC közösségi portálai is felrobbantak, a Haon a kommentek között is böngészett. Az amerikaiak között többen is felháborodtak azon, hogy Thor eligazolt, és aggódnak, hisz nem tudják elképzeli, ki lesz a gólerős csatáruk. Az egyik szurkoló a hír hallatán ledöbbent, és szerinte senki sem számolt azzal, hogy az izlandi támadó most fogja elhagyni a klubot. „Csodálatos futballista lenne, de nem kapott elég játéklehetőséget. Elengedése nagy hiba, a vezetőedző ezek szerint egész héten az iPadjén játszik edzés közben” – írta egy másik dühös fanatikus.

Csodálatos tartalék volt

Többen is kiemelték, hogy Thor legjobb meccse a taxasiak színeiben a Dallas ellen volt, hiszen amint csereként pályára lépett, villámgyorsan két gólt is lőtt. „Ragyogj tovább Thor! Hiányozni fogsz a narancsoknak Houstonban” – kívánt egy drukker jó utat egyik legnagyobb kedvencének. Egyesek szerint Thor volt együttesének átigazolási politikája az USA labdarúgásának a szégyene, mivel mindig azokat a játékosokat engedik el, akikben sok potenciál van. Rengetegen kiemelték, hogy a robbanékonysága miatt szerették, és nagyon sajnálják, amiért elhagyja a kontinenst. „Az még rendben van, hogy Európába megy, hiszen több ligában is nagyszerű a labdarúgás, de éppen Magyarországon folytatja karrierjét?” – tette fel a kérdést egy fiatal férfi, amelyre válasz is érkezett: „Ez a transzfer a klubunknak jó volt, a Debreceni VSC-ben pedig majd remélhetőleg többször is lesz a pályán, ez minden szereplőnek kedvező.” – magyarázta.

Egyesek örülnek a távozásának

Az amerikai kommentelők között azonban olyan drukkerek is akadtak szép számmal, akik kifejezetten jó lépésnek tartják, hogy Thor elhagyta a Houstont. Egy hozzászóló nem tartotta MLS-szintű csatárnak, egy másik személy pedig hiába megy ki minden hazai mérkőzésre, Thort gyakorlatilag észre sem vette a játéktéren. Volt olyan is, aki a csatárról gúnyosan fejezte ki gondolatait: „A legjobbakat kívánom Thornak. Remélem, Európában is olyan nagyszerű karriert fut majd be, mint nálunk. Üzenem, nem fog csinálni semmit, nem tudom még hogyan mondhatja magát profi labdarúgónak”. Valaki szerint a DVSC új igazolásáról azt is beszélték, hogy egy csapatjátékos helyett sokkal inkább egy díva volt, és ha ez igaz, szerinte jobb is, ha távozott.

A debreceniek is megszólaltak

A DVSC hivatalos oldalain nagyon sokan üdvözölték a támadót. Többen is megjegyezték, jól hangzik, hogy Thor a Lokiba érkezik, de remélik, a csatár sok góllal is segíti majd a csapatot, mert a cívisvárosban csak úgy válhat igazi hőssé. „Szimpatikus benyomást keltett rám, ha lesz benne alázat szerintem nagy erősítés” – írta az egyik szurkoló. Valaki azonban megjegyezte, hogy az amerikai ligában 49 meccsen 7 gólt szerzett, amely alapján nem sok jövőt jósol neki Debrecenben, de ettől függetlenül sok sikert kívánt. Egy másik hozzászólásban egy másik rajongó azt fejtette ki, hogy a múltbeli statisztikának nincs jelentősége. A kommentelő kizárólag arra fog hagyatkozni, Thor hogyan teljesít a DVSC-ben, mert szerinte mindenki megérdemel egy esélyt. „A csapaton belül ha megtalálják neki a legalkalmasabb posztot, ahol a maximális teljesítményt tudja nyújtani, akkor már nyert ügyünk van.” – tette hozzá. Egy Loki-szurkoló szerint pedig végre egy gólerősnek tűnő csatár érkezett. „Majdevactól biztosan jobb lesz, sok sikert kívánok neki. Nem mellesleg lehet Dodó-t – Bárány Donát – is sarkallni fogja” – írta, majd kiegészítette azzal, hogy a hajdúsági gárda a későbbiekben akár a kétcsatáros kontrajátékkal is próbálkozhat.

Az izlandi csatár hamarosan bemutatkozhat az NB I.-ben is, hiszen néhány hét múlva a DVTK ellen folytatja a hazai pontvadászatot a Loki.

A labdarúgó NB I. első tavaszi fordulójának párosítása

február 2. 20:00 MTK Budapest–Újpest FC február 3. 12:30 Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC 15:00 Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 17:30 Debreceni VSC–Diósgyőri VTK február 4. 15:00 Mezőkövesd Zsóry–Kecskeméti TE 17:30 Paksi FC–Puskás Akadémia

