– A női szervezet egyszerűen nem alkalmas arra a hajtásra, amibe manapság belefeszülnek a nők – magyarázza Gellér Marianna nőiség fejlesztő life coach. – A zsonglőrködés a teendőkkel, az idővel, a stresszoldó technikák mind csupán tűzoltást szolgálnak. Ha ezek nem egészülnek ki önismerettel, akkor egy ördögi körbe kerülünk – fejti ki a szakember, aki azt mondja, ahhoz, hogy valós harmóniába kerüljünk önmagunkkal, önmagunk megismerése lenne a kiindulópont.

A női szerepekkel is foglalkozó rendezvényen a résztvevők Tomán Szabinát is hallhatják majd

Forrás: MW-archív

Mindenhonnan érkező „kellek”

Társadalmi normák, a mindenhonnan érkező „kellek” sora, a vélt vagy valós elvárások a környezetüktől – szeretnénk mindnek megfelelni. S a végén ki lesz boldog? A társadalom? A szülők, akiknek megfelelési kényszerből megvalósítjuk az álmait a sajátjainkat feladva? A gyerekeink, akikre alig marad idő? Mi, akik ki vagyunk merülve, nem értjük hol siklott ez félre, pedig mi a lelkünket is kitesszük mindenkiért és minden területen? – Azt tapasztalom, hogy a legtöbb nőben fel sem merül a legfontosabb önismereti kérdés: „Mit szeretnék én valójában?” Akiben esetleg felmerül az vagy félre is teszi, mert van ennél fontosabb is, vagy mire kibontja, elhessegeti számtalan kifogással, amiért úgysem lehet, nem érdemli meg – fejti ki véleményét Marianna.

Szánjunk időt önmagunkra!

A mindennapi mókuskerékből időről időre ki kell, hogy lépjünk. Pozitív külső ingerekből – pl. előadások, rendezvények – tudunk töltekezni, s ez remek lehetőség arra is, hogy kapcsolódjunk, időt töltsünk a hozzánk hasonló érdeklődési körű és társadalmi helyzetű nőtársainkkal. Remek alkalom lesz erre például az a női rendezvény is, ahol vasárnap a Lovardában többek közt Ördög Nóra és Tomán Szabina előadásai mellett számos más, a női jóllétet támogató lehetőséggel találkozhatnak majd az érdeklődők.