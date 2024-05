Egyhetes rendezvénysorozattal hívja fel a figyelmet a felelős állattartásra a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara (DE GYGYK). A vasárnapig tartó események között kutyás futásra és sétára, állatasszisztált testnevelés órára, ismeretterjesztő előadásra és állatos tematikus napra is várják az érdeklődőket már óvodás kortól – olvasható az unideb.hu-n.

Az egyetem hajdúböszörményi kara úttörő szerepet vállal az állatokról szóló tudásátadásban, hiszen immár negyedik éve indít speciális, állatasszisztált ismereteket nyújtó szakirányú képzéseket. A népszerű oktatási programokra júniustól jelentkezhetnek végzett pedagógusok, pszichológusok, szociális szakemberek és egészségügyben dolgozók. Emellett az elmúlt években számos tudományos és ismeretterjesztő rendezvény járta körül az ember-állat kapcsolat kortárs aspektusait.

– Évről évre megrendezzük október elején, az Állatok Világnapjához kapcsolódva a nemzetközi antrozoológiai konferenciát, a Kutatók Éjszakáján is rendszeresen bepillantást engedünk az állatasszisztáció rejtelmeibe és a tavalyi évtől már állatbarát egyetemi karként működünk. Természetesen elsősorban oktatási és kutatási tevékenységgel kapcsolódunk a témához, és a képzési kínálatunkba is beépítettük az állatokról szóló legújabb ismereteket. Karunkhoz köthető továbbá a Debreceni Egyetem Antrozoológiai Kutatócsoportja is, amely az ember-állat kapcsolat kutatásában úttörő munkát végez hazánkban – nyilatkozta Gortka-Rákó Erzsébet, a DE GYGYK dékánja.

Hétfőn játékos és sokoldalú programokat élvezhettek a gyerekek

Hétfőn a legkisebbek ismerkedtek a felelős állattartással a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi gyakorló óvodájában. A gyerekekre kutyafül került és kedvenc plüssállataikkal a kezükben vettek részt egy kutyás bemutatón, majd állatos tánccal folytatódott a program. Ezt követően az óvoda egy-egy pontján kialakított állomásokon különböző foglalkozások keretében ismerhették meg az állattartás érzelmi oldalát, az állatgondozás, a törődés lelki feltöltő erejét és az állatok iránti szeretet kifejezésének helyes, a kiskedvencek számára is megfelelő módjait.

Nincs túl korán

Nem lehet elég korán kezdeni a felelős állattartásra nevelést. Minél kisebb korban ismertetjük meg a gyerekekkel az állatok igényeit, a gondozás területeit, annál nagyobb eséllyel válhat a felnövekvő generáció felelős és tudatos állattartóvá. Az óvoda évek óta dolgozik azon, hogy az állattartással kapcsolatos szemléletformálást bevigye a mindennapi nevelés keretei közé, és ennek az egyik legkedveltebb eseménye a tematikus állatos nap

– vallja Balogh Beáta, az intézmény vezetője.

A Felelős Állattartás Hete változatos programokkal folytatódik. Kedden az AURA Segítőkutya Alapítvány közreműködésével egy különleges állatasszisztált testnevelés órán mutatják be a hallgatóknak, hogyan segít a kutya motiválni a tanulókat. Szerdán 17 órától a debreceni Fórum bevásárlóközpontban található Libri Könyvesboltban a Miért ünnepeljük a kutyák születésnapját? címmel tart előadást Lovas Kiss Antal kulturális antropológus és antrozoológus. A prezentációban szó lesz arról, miért van az, hogy a kutyákat napjainkban családtagnak tekintjük és arról is, hogy milyen szerepük van napjaink társadalmában az állatoknak.

Lovas Kiss Antal, egyetemi docens, a rendezvény egyik szervezője

– Idén harmadik alkalommal szervezünk programot a felelős állattartáshoz kapcsolódóan. Azt látjuk, hogy sokan érdeklődnek a téma iránt, hiszen a hobbi állattartás egyre népszerűbb, évről-évre nő a kedvtelésből tartott állatok száma. Ma Magyarországon megközelítőleg hárommillió kutya él, tehát minden harmadik állampolgárra jut egy kutya. A nagy szám ellenére mégis sokszor kiderül, hogy alig ismerjük a társállataink szükségleteit, nem értjük a kommunikációjukat és alig vannak hiteles források, ahonnan tájékozódhatnánk. Ezen szeretnénk változtatni a rendezvénysorozatunkkal, és ezért képezzük a nálunk tanuló pedagógusokat is az állat-ember viszony témakörében – hangsúlyozta Lovas Kiss Antal egyetemi docens.

Vasárnap, minden kutyásnak közös program

Mint írják, vasárnap délelőtt – az egyhetes rendezvénysorozat záróakkordjaként – első alkalommal szervez a helyi és környékbeli kutyatartóknak kutyás futást és közös sétát Hajdúböszörmény főterén az egyetemi kar, Hajdúböszörmény városa és a Hajdúböszörményi Ebtanoda Kutyaiskola. A futókon túl a szervezők szívesen várnak olyanokat is, akik csak egy kellemes sétát tennének kiskedvencükkel. A Kutyafuttában elnevezésű rendezvény célja megmutatni, hogy a felelős állattartók kezében sok kutya is gond nélkül lehet részese a városi forgatagnak, illetve fontos cél az is, hogy a kutyákkal történő mozgásra és közös programok jelentőségére felhívják a figyelmet.