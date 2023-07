A Haon podcaststúdiójában a Hír FM magazinműsorának Mile Aliz nyilatkozott. A Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány elnöke avatott be bennünket a szervezet tevékenységébe, emellett kitértünk arra is, minek kell megfelelnie egy kutyának, hogy terápiás állat legyen, és varázsigazolványt kapjon. De emellett Aliz abban is segédkezett, hogyan kell köszönni és megsimogatni egy kutyát, majd a beszélgetés végén fény derül arra is mennyibe kerül egy kutya csaknem két éves kiképzése.