Az ALL-IN Debrecen – Nemzetközi Kulturális Napok sorozatának következő állomása május 9. és 12. között a Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivál lesz – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be kedden a hitközség székházában. – Immáron harmadik ízben rendezzük meg a Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivált, sok tapasztalatot szereztünk már az első két alkalommal. Két évvel ezelőtt, a programsorozat kezdetekor magunk sem tudtuk, hogy milyen fogadtatása lesz a rendezvénynek, de örömmel tapasztaltuk, hogy nagy látogatottsága volt a programnak – emelte ki Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke.

A Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivál fontosságáról Horovitz Tamás beszélt

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Zsidó Kulturális Napoknak most különös aktualitása van

– Nagyon sok határon túli barátunk, szervezetünk elfogadta a meghívásunkat. Bizonyára mindannyian tudják, ez az év a holokauszt 80. évfordulója, és azt hiszem, ez egy nagyon fontos dátum. Most különös aktualitása van, hiszen elég borzalmas a világ körülöttünk: háborúk, terrortámadások és több olyan esemény történt az elmúlt időszakban, ami sajnos a holokausztra is emlékeztet – mutatott rá. Kiemelte, szeretnék a testvér hitközségekkel megbeszélni, megvitatni azokat a problémákat, amik a közösségeikben fennállnak, és mi is az a Debreceni Zsidó Hitközség, amely a vidék legnagyobb hitközsége.

Rendkívül finom ételek lesznek, köztük a sólet, és színvonalas előadások, fellépők tarkítják majd a négynapos találkozót.

A négynapos esemény Debrecen számára is fontos

Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az ALL-IN Debrecen három éve indult útjára, megalakulása óta évente körülbelül 2-3 alkalommal rendez kisebb fesztiválokat, amin be tudnak mutatkozni különböző közösségek, ezek mindig valamilyen színes, kulturális napok keretében valósulnak meg.

A programsorozatnak éppen ezért kezdettől fogva az a célja, hogy olyan közösségi eseményeket rendezzünk, amelynek legfontosabb az üzenete az egymás iránti érdeklődés, az elfogadás, az együttérzés és a közösségi élmény. Úgy látszik, Debrecen fejlődési ívével a szóban forgó közösségek száma a jövőben növekedni fog, ezért éreztük fontosnak, hogy az ALL-IN Debrecen belül megteremtsük ezt a fajta egymásra figyelést

– húzta alá. Úgy fogalmazott, számukra különösen nagy öröm, hogy együtt dolgozhatnak a Debreceni Zsidó Hitközséggel, a mostani négynapos esemény nagyon sok ember számára fontos, de ugyanúgy a város számára is.

Mészáros Réka úgy véli, a Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivál fontos a város számára

Forrás: Molnár Péter

– Tavaly ősszel, az őszi fesztiválon vettem részt, és nagyon kellemes emlékeim vannak magáról a rendezvényről és a helyszínről is, ahol felléptem – jegyezte meg Új Judit előadóművész, akivel most is találkozhatnak az érdeklődők.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Debreceni Zsidó Kulturális Napokon zártkörű nemzetközi konferenciával és a Pásti utcán kialakított új tér avatóünnepével is készülnek a szervezők. A találkozó nyitóprogramja Duffek Mihály zongoraművész és Duffek Mihály jr. fagottművész koncertje lesz, mely május 9-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik a Pásti utcai zsinagógában. Május 10-én, pénteken 12 óra 30 perckor átadják a zsinagóga előtt kialakított teret, mely ezentúl az egykori orthodox főrabbi, Krausz Vilmos nevét viseli majd.

A fesztivál szombaton az első Debreceni Art Week-hez kapcsolódva az Égő áldozat című tárlat megnyitójával folytatódik, majd Heit Lóri és zenekara következik a Pásti utcán. Vasárnap megtelik Debrecen új tere, a Krausz Vilmos tér: a színpadon délelőttől késő estig közönségkedvenc produkciók váltják egymást.

A harmadik Debreceni Zsidó Kulturális Napok és Utcafesztivál részletes programját a Facebookon is elérhetik az érdeklődők.