Ahogy a DVSC már napközben belengette, újabb játékossal bővült a csapat kerete, ugyanis a klub szerződést kötött a 23 éves albán ballábas hátvéddel, Jorgo Pellumbival – adott hírt a piros-fehérek honlapja. A Transfermarkt oldal által 500 ezer euróra taksált, 186 cm magas futballista a horvát első osztályú NK Varazdin együttesétől érkezett, és már csatlakozott is a gárdához. Jorgo Pellumbi az albán Skenderbeu nevelése, 19 évesen mutatkozott be a felnőtt együttesben, majd a horvát Varazdinnál folytatta pályafutását, amelynek színeiben a 2023-as szezonban 14 bajnokin lépett pályára, egy gólt és egy gólpasszt is jegyzett.

A délszlávoknál olyannyira alapembernek számított, hogy az őssszel 14-ből 13 élvonalbeli meccset végig játszott, csak egyszer cserélték le, akkor is a 83. percben.

Jorgo Pellumbi

Forrás: DVSC

A fiatal védő már több mint 130 mérkőzést játszott az albán és a horvát első osztályban, emellett rendszeresen meghívót kapott az albán U21-es válogatottba, a korosztályos nemzeti csapatban 15 találkozón kapott szerepet, kétszer csapatkapitányként.

Jorgo Pellumbival a felnőtt albán válogatott keretnél is számolnak.

Íme egy összeállítás a futballistáról: