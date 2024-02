A péntek sikeres csoportkör és a 64-be jutásért vívott asszó után Battai Sugár szombaton először a legjobb 32 közé kerülésért lépett pástra a Limában rendezett kard világkupán – számolt be róla a debreceni sportolónő klubja. Battai ellenfele a 6. helyen kiemelt spanyol Lucia Martin-Portugues volt, aki egy hónappal ezelőtt Tunéziában megnyerte a Grand Prix-t, de 2022-ben világkupán is diadalmaskodott Algírban. A hispán kardforgató most viszont alulmaradt, ugyanis a DEAC vívója remek teljesítménnyel 15:11-re verte őt. A következő asszót az amerikai színekben versenyző Tatiana Martin-Portugues ellen vívta Battai Sugár, és ezúttal is brillírozott, ugyanis négytusos győzelmet aratott.

Hatalmas csaták

A nyolcaddöntőben a 31 éves, csapatban olimpiai bronzérmes Jisu Yoon ellen folytatta menetelését Dávid László tanítványa, aki rendkívül nagy küzdelemben egy tussal nyert, így a legjobb nyolcba került. Itt egy újabb rutinos vívó, a görög Despina Georgiadou várt rá. A legutóbbi világbajnokság ezüstérmese gyorsan bevitt négy tust, ám Sugi innen felállva egyenlített, majd a vezetést is átvette. A két balkezes vívó asszója nagy csatát hozott.

A 32 éves hellén többször is meglépett két tussal, de a DEAC vívója nem hagyta magát lerázni, sőt egy elképesztő sorozatot produkálva 13:10-es vezetésre tett szert, de Georgiadou feljött, majd 14:14-es állásnál feszült pillanatok következtek, végül Sugié lett az utolsó tus!

A fináléig menetelt

Az elődöntő nem úgy indult, ahogy reméltük, hiszen a 21 éves üzbég Zaynab Dayibekova elhúzott (7:2). Szerencsére Battai nem jött zavarba, ezt támasztja alá, hogy egy 6:0-s sorozattal fordított. Ezt követően főleg Dávid László tanítványának akarata érvényesült a páston, a 15:12-es győzelem után jöhetett az ukrán Olga Kharlan elleni finálé. Az aranycsata első tusát Sugi adta, ám a folytatásban Kharlan dominált, ennek köszönhetően pedig egyre nagyobb különbség alakult ki. A szünetet követően sem jött a fordulat, Kharlan végül 15:6-ra diadalmaskodott.

Ugyan Battai Sugár a döntőben nem tudta feltenni az i-re a pontot, ettől függetlenül egy nagyon szépen csillogó ezüstéremmel gazdagodott.