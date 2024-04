Hálás műfaj a lelátói fotózás, mert szurkolás közben rengeteg érzelem sűrűsödik össze nagyon kis területen, de az igazán jól elkapott pillanatokhoz azért óriási szerencse is kell. Az biztos, hogy egy prímán eltalált beállítás örök emlék lehet a fotón szereplő drukkernek, és minden bizonnyal ez a most következő esetben is így lesz.

A DVSC elnöke, Ike Thierry Zaengel személyesen köszöntötte az Újpest elleni mérkőzés előtt a klub legfiatalabb ultráját, a hároméves Norinát és édesapját, akikről a lenti bejegyzésben látható szuper fotó készült korábban. A képet, amelyen a kislány apja karjaiban, a tömegből kiemelkedve drukkol önfeledten, a klubelnök bekeretezve adta át a két szurkolónak a klub Facebook-posztja szerint.

A hétvégi meccsről egyébként a Haon is készített lelátói sorozatot, ezt itt érhetik el.