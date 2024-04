Dzsudzsák Balázs ismét lövésre szánta el magát, de a megpattanó Újpest védő miatt szöglet következhetett. Néhány perces VAR-ozás után Szuhodovszki próbálkozott messziről, Banai újfent bravúrt mutatott be. A percben megtört a jég: Brandon Domingues passzolt középre, s így került a kapuba a labda, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Az első félidőben több helyzet nem volt, 0–0-val mentek az öltözőbe a felek.

A meccs végére már parázs volt a hangulat

Forrás: Kiss Annamarie

A fordulást követően Vajda húzott el a szélen. Tamás egy sárgáért állította meg, de a VAR felülbírálta Berke döntését, Tamás pedig mehetett zuhanyozni. Ettől persze hangosabb lett a hazai közönség, a DVSC játékosai is igyekeztek emelni a fordulatszámon. Teljesen visszahúzódott az Újpest, a hazaiak igyekeztek minél nagyobb nyomás alá helyezni a fővárosiakat. A 60. percben Dzsudzsák Balázs nyesett középre egy labdát, Domingues érkezett mélységből, de a labda mellésuhanyt. A vendégek sem törődtek teljesen bele a ikszbe, kontráikban mindig benne volt a gól veszélye. A 67. minutumban Dzsudzsák ijesztgetett lövéssel, végül Ferenczi fejére varázsolta a játékszert, de Banai a lécre tolta a kísérletet. A debreceni kapitány nagyon elemében volt, Vajdának osztott ki zseniális labdát, de Banai nem akart gólt kapni. A budapestieknél időközben Csoboth lett a középcsatár, de neki is inkább a védekezéssel kellett foglalkoznia. Az utolsó 15 percre Batai Tamást is a pályára küldte Szrdjan Blagojevics. A végjátékra kezdett paprikásabb lenni a hangulat a lelátókon, s a riválisok a pályán is gyűrték egymást. A 83. percben Baranyai került ziccerbe, de mellépattant a lövése. A 88. percben jött a katarzis: Hamzat Ojediran talált a kapuba! Több helyzet nem volt a találkozón, így győzött a DVSC!