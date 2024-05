Ahogy arról beszámoltunk, Sam Welsford diadalmaskodott a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitányán. A korábbi világbajnok Mark Cavendish hatodikként végzett, a legjobb magyar Rózsa Balázs lett. Sajnos a befutónál az utolsó száz méteren több nagy bukás történt, melybe magyar versenyző is belekerült.

A verseny azonban nem csak ennyiről marad emlékezetes azoknak, akik ott voltak és látták, hanem arról a díszes kíséretről is, amely követte a kerékpárosokat. A Hortobágyi Nonprofit Kft. a közösségi oldalán egy látványos videót osztott meg arról, hogy milyen egyedi kísérettel tették tiszteletünket számukra. Mint a felvételen is látszik, az út egyik oldalán szürkemarha gulya legelt a verseny közben, míg a másik oldalon csikósok vágtáztak csergetve a biciklisek mellett. Hozzátették, remélik a versenyzők számára is emlékezetes lesz ez a rövid szakasz ezzel az élménnyel.