Sokan voltak kíváncsiak a 45. Tour de Hongrie hajdúszoboszlói hivatalos csapatbemutatójára. Jó volt látni, hogy a kedd esti esemény fiatalokat, és időseket egyaránt vonzott a Szent István parkba. A tömegben fel lehetett fedezni jelenlegi és egykori sportolókat, természetesen főleg kerékpárosokat. Nem volt mit csodálkozni az élénk érdeklődésen, hiszen világsztárokat üdvözölhettünk a mezőnyben.

Színes programok előzték meg a Tour de Hongrie csapatbemutatóját

Ennek egyik legfőbb oka, hogy a korábbi remek tapasztalatok hatására 2022 őszén bejelentették, a magyar körverseny egy polccal fentebb kerül a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában. A kezdetnek három évre megkapott ProSeries-licenc eredményeképpen a Tour de Hongrie-n már csak a sportág legmagasabban jegyzett csapatai indulhatnak, kivétel ez alól a rendező ország válogatottja és kontinentális együttesei, illetve legfeljebb két külföldi kontinentális csapat is kaphat meghívót. Idén ez a két alakulat a szlovák Pierre Baguette Cycling és az olasz bejegyzésű Team MBH Bank Colpack Ballan, ami teljesen érthető annak fényében, hogy előbbi a háromszoros világbajnok, hétszeres Tour de France-zöldtrikós Peter Sagannal a soraiban érkezik, utóbbi pedig a szezon előtt erősített magyar főszponzorral, illetőleg több fiatal magyar kerekessel.

Klasszisok sora lépett színpadra a Tour De Hongrie nulladik napján

A hivatalos csapatbemutatót kedden 17 órától tartották, ahol színpadra lépett a nyolc WorldTeam, nyolc ProTeam, három Continental Team és a magyar válogatott alkotta teljes mezőny, köztük a TdH 12 magyar indulója is. Peter Saganról már volt szó, de mellette köszönthettük a 34-szeres Tour de France-szakaszgyőztes Mark Cavendisht (Astana Qazaqstan Team), az ötszörös Tour de France- és kétszeres Tour de Hongrie-szakaszgyőztes Dylan Groenewegent (Jayco AlUla), illetve a verseny címvédőjét, Marc Hirschit (UAE Team Emirates) is.

A magyar válogatott évek óta nem látott erősségű let, hiszen Valter Attilát leszámítva a legjobb hazai kerékpárosok mind piros-fehér-zöldben tekernek. Ennek ellenére nem biztos, hogy az amúgy nemzetközi szinten is remek kvalitású Dina Márton, Kusztor Péter, Peák Barnabás, Szijártó Zétény, Feldhoffer Bálint, Filutás Viktor hatosfogattól lesz hangos a verseny.