Idén ismét visszatér Hajdúszoboszló városába hazánk legnagyobb kerékpáros körversenye, a 45. alkalommal megrendezett Tour de Hongrie (TdH). A 20 csapatos mezőnyben 8 WorldTeam (például Ineos Grenadiers, UAE Team Emirates, Lidl-Trek, Bora-hangsrohe), 8 ProTeam, 3 Continental Team és a magyar válogatott kap helyet. A versenyzők 26 országból érkeznek, s itt lesznek a legjobb magyar kerékpárosok is. A 120 fős mezőnyből 14-en már 3 hetes nagy körversenyen (például Tour de France) is szereztek szakaszgyőzelmet. A mezőnyben várhatóan ott lesz 2 igazi kerékpáros legenda, Mark Cavendish és Peter Sagan is, akik mindketten országúti kerékpáros világbajnoknak mondhatják magukat. De nem csak ők lesznek a sztárok, hiszen várhatóan több olimpiai bajnok és pályakerékpáros világbajnok is teker majd a mezőnyben.

A Tour de Hongrie szakaszai

Forrás: Facebook/Tour de Hongrie

Hajdúszoboszló főterén ér véget a Tour de Hongrie első szakasza

A magyar körverseny május 8-án, kedden a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 170 kilométeres sík szakasszal startol, majd a szintén mezőnyhajrát ígérő Tokaj-Kazincbarcika (162 km) etap következik. Az összetettről várhatóan döntő két szakasz közül az egyik a harmadik lesz, ekkor Kazincbarcikáról egy mátraházi körözést követően Kékestetőre tekernek fel a bringások (183 km), majd a budapesti Hősök teréről induló 166 kilométeres táv vár a mezőnyre. Itt az enyhén emelkedő etyeki befutó teheti kiszámíthatatlanná a szökevények, a sprinterek és a hegyi menők számára egyaránt kedvező szakaszt. A 854 kilométer össztávú Tour de Hongrie zárószakaszán Siófoktól Pécsig 173 kilométert teljesítenek a kerékpárososok, a befutó a tavalyról jól ismert Bárány úti emelkedő tetején, a pécsi Állatkertnél lesz.

Érdemes lesz hamarabb kiérni

Hazánk egyik legismertebb fürdővárosa, Hajdúszoboszló két nap is a figyelem központjába kerül, hiszen 7-én, kedden 17 órától a Szent István parkban tartják a hivatalos csapatbemutatót. A hamarabb érkezők érdeklődőket kísérőprogramokkal várják a szervezők: Katona Attila debreceni veteránkerékpár-gyűjtő az elmúlt 100 évből állít ki versenybicikliket; a legkisebbek a parkban felállított mini KRESZ-pályán ügyesedhetnek egyedi TdH-s érmekért cserébe; s a helyi mazsorett és fúvóscsoport is igyekszik fokozni a hangulatot. A szerdai első szakasz Karcagról indul, és a Hortobágyon keresztül teker be Hajdúszoboszlóra 15 óra körül a mezőny, mely előtt reklámkaraván is érkezik ajándékokkal az út mellett álló nézőknek. A város főutcáján és a település mentén 3 kört is megtesz a mezőny, így a Szent István parknál, ahol – várhatóan 16.30 körül – a befutó is lesz, akár négyszer is lehet látni a versenyzőket, fokozva a sportélményt. A teljes szakaszt, ahogy az előző napi csapatbemutatót is az M4 Sport élőben közvetíti, de kora este az Eurosporton is látható lesz 1 órás összefoglaló, sőt nagyjából 190 országban lesz elérhető az esemény valamilyen TV csatorna jóvoltából.

A Tour de Hongrie hajdúszoboszlói eseményeinek kapcsán bekövetkező forgalmi és parkolási rend változásokról

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében vasárnap 12 órától egészen csütörtök 13 óráig lezárják a József Attila utca Major utca-Lovas utca közötti szakaszát (a Csónakázó-tó mellett).

Hétfő 20 órától a Jókai soron lévő parkoló sem lesz használható, kedd reggel 9 órától szerda 21.00 óráig ugyanez lesz a helyzet a Debreceni út József A. u.–Fürdő u. közötti szakaszával, valamint a Debreceni út Hőforrás u.-Kemping u. közötti szakaszának külső sávjaival. Szerdán 9 órától szintúgy lezárják a Debreceni út Hőforrás utcától kifelé vezető szakaszát, valamint a József A. utca elejét. Fontos információ, hogy a Mol benzinkút és az autószerviz a Hóvirág u. felől megközelíthető lesz 14 óráig. Debrecen felé a Tessedik S., illetve a Hóvirág utcák irányából lehet kihajtani 14.00 óráig, ezt követően Hajdúszovát és Nagyhegyes irányában ajánlott a várost elhagyni. Déltől a Fürdő–Hőforrás utcák közötti keresztirányú forgalom megszűnik.

A mezőny érkezésekor az Ady E. u.–Malom sor–Böszörményi u.–Szent Erzsébet u.-Gábor Á. u. útvonalon időleges forgalmi lezárás lesz. A mezőny a Debreceni út–Szilfákalja–Hősök tere–Dózsa György út–kabai útfél–4. sz. főút debreceni útfél útszakaszon 3 kört tesz meg ( nagyjából 15–16.30 óra között), mely idő alatt csak keresztirányú átengedésekre (ideértve a gyalogátkelőhelyeket is) lesz lehetőség az útvonalon a mezőny elhaladását követően. Ezen időszakban a 4. sz. főút forgalma Ebesnél Hajdúszovát irányába lesz terelve. A lezárásokat a rendőrség a szervezők és a polgárőrség bevonásával és bizonyos helyeken fizikai akadályokkal biztosítja. A forgalom-korlátozások okán a helyi és helyközi autóbuszok menetrendjében és megállóinak helyeiben is változások várhatók, ezzel kapcsolatban a szervezők kérik, hogy az utasok figyeljék a Volánbusz tájékoztatását az egyes megállókban és az internetes elérhetőségeken.