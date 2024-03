Kilenc vármegyét érint

A főváros mellett kilenc vármegyét érint a verseny: Jász-Nagykun-Szolnokot, Hajdú-Bihart, Borsod-Abaúj-Zemplént, Hevest, Pestet, Fejért, Somogyot, Tolnát és Baranyát. A karaván útja 81 településen visz keresztül, közülük kilenc rajt- vagy célvárosként, 12 pedig gyorsasági részhajrá házigazdájaként kap kiemelt figyelmet.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, Magyarország szépségeit 45. alkalommal mutatja meg a kerékpársport szerelmeseinek a Tour de Hongrie, amely az évtizedek alatt folyamatosan fejlődött, jelentősége a versenynaptárban egyre nőtt. Hangsúlyozta, a szervezők vállalták a szintlépéssel járó kihívásokat, amelyekre nem problémaként, hanem lehetőségként tekintettek.

„A magyar kerékpátsport jelenleg az egyik legszebb időszakát éli” – szögezte le az államtitkár, megemlítve például a tavalyi évről Vas Kata Blanka U23-as világbajnoki címét és azt, hogy Valter Attila tagja volt a Vuelta a Espanán győztes Jumbo-Vismának.

A sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy az élsport mellett a közösségi sportban is ott legyünk a legjobbak között, hogy ne csak sportnemzet, hanem egyúttal sportoló nemzet is legyünk. A közösségi sport fejlődésének erős bástyája a kerékpározás

– fogalmazott.

#TourdeHongrie Stage 1



📆 8 May 2024

🚩12:50 (CET) Karcag, Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ

🏁16:30 (CET) Hajdúszoboszló, Szent István Park

↔️169,8 km

↕️340 m pic.twitter.com/v8IR9ZZpmp — Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) March 5, 2024

Még nem volt példa

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár felidézte a magyar viadal 2015-ös újraindulását követő fejlődést. „Folyamatosan egyre erősebb versenyzők érkeztek” – fogalmazott, kiemelve, hogy Tadej Pogacar 2017-ben harmadik lett, majd ezt követően kétszer diadalmaskodott a Tour de France-on. „Hitte-e volna valaki néhány évvel ezelőtt, hogy Mark Cavendish Magyarországra fog eljönni arra készülni, hogy harcba szálljon a 35. Tour de France szakaszgyőzelmének megszerzéséért, illetve hogy itt lesz a háromszoros világbajnok Peter Sagan is?” – tette fel a kérdést a tavalyi évtől Pro Series-kategóriába tartozó magyar körverseny kapcsán.

Olyan fantasztikus verseny előtt állunk, amilyenre Magyarországon még nem volt példa

– jelentette ki, egyúttal bíztatta az útvonal mentén fekvő településeket, hogy álljanak ki szurkolni, díszítsék fel az utak mentét, hiszen az ”egész világ fogja látni a versenyt”.

Balázs Amand Tibor, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség projektvezetője azt mondta: a Tour de Hongrie különleges helyet foglal el azon magyarországi nemzetközi sportesemények sorában is, amelyek az egész világ figyelmét magára vonják.

„Aki élőben kilátogat, személyesen is részese lehet egy olyan viadalnak, ahol világviszonylatban is kiemelkedő mezőny vesz részt régiónk egyik legfontosabb kerékpáros eseményén.”