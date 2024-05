A Tour de Hongrie hajdúszoboszlói befutója

Forrás: Czienege Melinda

Kitűnő reklám Hajdúszoboszlónak

Ugyancsak a helyszínen szurkolt a magyar versenyzőknek Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos. – A magyar körverseny befutóján mindig kiváló a hangulat, ha jó az idő 0 hangsúlyozta. – Szerencsére ez most is így volt, és az a fantasztikus, hogy amit most itt mi átélünk, azt a világ kétszáz országában láthatják az emberek. A kerékpáros versenyek különlegessége, hogy a közvetítésnek köszönhetően be lehet mutatni az ország egy jelentős területét, ezért a szervezők mindig igyekeznek olyan útvonalat összeállítani, hogy az látványos legyen, és megmutassák azokat a turisztikai lehetőségeket, amik Magyarországban rejlenek. Hajdúszoboszló a magyar turizmus egyik ékköve, és most ezt az egész világon látják, ezért bízunk benne, sokak kapnak kedvet ahhoz, hogy ide látogassanak a jövőben – nyilatkozta az államtitkár.

A 45. magyar körverseny csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres etappal folytatódik. A mezőny az öt szakasz során 851 kilométert teker és 7871 méter szintemelkedést küzd le, amíg vasárnap célba ér Pécsett.