Nem száz százalék, hogy a következő szezont is a szinte biztos kieső Kisvárdánál kezdi a klub egyik magyar alapembere, Ötvös Bence. A Csakfoci úgy értesült, hogy a lejáró szerződésű játékost több NB I.-es klub is szívesen látná a soraiban, a hírek szerint a ZTE FC és a Paksi FC mellett a DVSC is ilyen.

A portál emlékeztet, a nyíregyházi születésű játékos 2021 januárjában érkezett Kisvárdára kölcsönben a szezon végéig, majd a nyártól véglegesen is megszerezték őt. Az elmúlt közel három és fél év alatt Ötvös 115 mérkőzésen lépett pályára a szabolcsiaknál, ezeken négy gólt és tizennégy asszisztot jegyzett.