Támogatóinak tartott gálavacsorát az immáron huszonhárom éve működő Hajdúsági Gasztronómiai Klub. A társulat célja, hogy támogassák és segítsék a Hajdúságban és szinte az egész országban a gasztronómia fejlődését és a magyar kultúra megőrzését. A klub úgy tartja, a magyar ételek és ízek utánozhatatlanok, éppen ezért elengedhetetlen, hogy szélesebb körben megismertessék a hagyományos magyar ételeket.

A magyar ételek és ízek álltak a középpontban a Hajdúsági Gasztronómiai Klub gálavacsoráján

Rédai Attila, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnöke a Haonnak kiemelte, küldetésüknek tekintik: a régi ízeket és az ezekkel járó hagyományokat átadják a tanítványaiknak, hogy az a jövőben is fennmaradjon és tovább éljen. Megjegyezte, muszáj, hogy legyen a szakmának utánpótlása.

Szeretnénk, hogy a tanítványaink példaképként nézzenek ránk, és büszkék legyenek arra, Magyarországon élnek, magyar séfektől és mesterszakácsoktól tanulnak, és nekik is céljaik között szerepeljen, hogy életben tartsák a magyar gasztrokultúrát

– hangsúlyozta.

Rámutatott, rengeteg tervük van a jövőre nézve. Elsősorban olyan szakmai versenyeket kívánnak szervezni, amelyek hazánkban egyedülállóak. Nagyon mélyen nem kívánt belemenni a részletekbe, mert még több mindenről tárgyalnak szakmán belül. Ennek ellenére azt elárulta, olyan hajdúsági ételeket fognak megjeleníteni, és megismertetni a környezetükkel, amik egyébként már rég a köztudatban vannak, viszont ők más köntösben kívánják azokat tálalni, hogy még vonzóbbak legyenek a gasztronómia szerelmeseinek.

Magyar ételekből nem volt hiány a gálavacsorán, ahol modern falatkákkal várták a vendégeket

Magyar alapanyagok és fogások

– Már idén szervezünk olyan gasztronómiai rendezvényt Debrecenben, ahol főszerepben a hajdúsági ételek lesznek, és nem akármilyen formában. Egyre több külföldi megfordul Debrecenben, aminek mi azért is örülünk, mert így ők is megízlelhetik a magyar ételeket, és titkolt vágyunk, hogy olyannyira finomnak találják a főztünket, hogy otthon is kérjék, keressék a magyar alapanyagokat és fogásokat – fogalmazott Rédai Attila.

Aláhúzta, manapság sokan nem tudják, miről is szól egy disznótor, hogyan kell egy sertést feldolgozni, milyen részei vannak, sőt, azt sem, egyáltalán milyen hús kerül az asztalra.

– Sokan szeretik az újításokat, már itthon is azt tapasztaljuk, a vendég lazacot kér az éttermekben, és lehet, ha megkóstolná a mi harcsánkat, pontyunkat, akkor máshogyan döntene. Talán lennének, akik nem hinnék el, de ugyanazt meg lehet csinálni csinálni egy harcsával, mint egy lazaccal, vagy lepényhallal – nyomatékosította a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnöke, aki többszörös aranyérmes, világbajnok mesterszakács.