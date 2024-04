A balul sikerült DVTK elleni bajnoki után hazai pályán javíthat a DVSC együttese. A Loki az egyik ősi riválist, az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban szombat este. Egyik csapatnak sem a legjobb a formája, a tabella tizedik lilák az elmúlt három bajnokijukat zsinórban elveszítették úgy, hogy ezeken mindössze három gólt rúgtak, ellenben kaptak tizenegyet. A Vasutas finoman szólva is hullámzóan teljesít mostanság, egy-egy sikert szinte mindig egy pont nélkül zárt mérkőzés követ, ráadásul a múlt heti keleti rangadón a Diósgyőr ötször is megzörgette a Debreceni VSC hálóját. Az Újpest ellen az egyik legrosszabb a DVSC bajnoki örökmérlege: 111 mérkőzésen 51-szer az Újpest, 36-szor megosztoztak a pontokon és mindössze 24-szer nyert a Loki. Hazai pályán azért valamivel kedvezőbb a helyzet – 56 bajnokin 19 győzelem, 19 döntetlen és 18 vereség – debreceni szempontból, de az elmondható, hogy a Lokomotív egyik mumusa érkezik a Nagyerdőre. A legutolsó debreceni bajnokin a lilák nyertek 2–1-re, de ehhez nagyban hozzájárult, hogy Bogár Gergő játékvezető már a 13. percben zuhanyozni küldte Dusan Lagatort. A liláktól biztos hiányozni fog az egyaránt sárga lapos eltiltását töltő Matija Ljujic és Huszti András.

Minden képessége megvan a DVSC-nek, hogy kihasználja a lehetőségeit

Szrdjan Blagojevics vezetőedző úgy véli, egy erős szezon befejezéshez különösen fontos lesz, hogy végi fegyelmezett maradjon a csapata. – Ahogy a Diósgyőr elleni meccs után mondtam, vállalom a felelősséget azokért a döntésekért, amit a kollégáimmal hoztunk. Alapvetően tudjuk, mik voltak a hibapontok, és tisztában vagyunk azzal, kollektíven sok hibát követtünk el. Amikor ilyenek történnek, és ráadásul nem használjuk ki az esélyeinket, akkor nem nyerhetünk – hangsúlyozta az elveszített keleti rangadó kapcsán, majd áttért a lilák elleni, ugyancsak rangadóra.

– Nagyra értékelem az Újpestet, mint komoly hagyományokkal rendelkező klubot. Tudom, hogy ők is nehéz helyzetben vannak, ám míg mi a tabella első felében vagyunk, ők lejjebb. Egész szezonban küszködnek, de ettől függetlenül tudom, hogy jó játékosaik és sok szurkolójuk van, akik minden alkalommal támogatják őket. Nehéz és megerőltető mérkőzés előtt állunk, különösen pszichológiailag. Meg kell mutatnunk, hogy bármennyire megrázó volt a legutóbbi vereség, ez már nem számít, erősnek és motiváltnak kell lennünk. Különösen fontos lesz a fegyelem, hogy a lehető legjobban fejezzük be ezt a szezont. Megvannak hozzá a képességeink, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy azon az úton legyünk, amelyen szeretnénk. Tudom, hogy csalódottak a szurkolóink, hogy többet vártak tőlük, különösen az utolsó meccsen. De ebben a viharos szezonban szükségünk van a támogatásukra, ezúton is szeretném megkérni őket, hogy jöjjenek ki sokan a stadionba, és támogassák a csapatot ebben a küzdelemben. Szükségünk van rájuk, és mindent megteszünk, hogy boldoggá tegyük őket – ígérte a DVSC szerb szakvezetője.



Utoljára februárban csapott össze a két gárda, akkor a Debreceni VSC 2–1-re legyőzte a negyedik kerületieket. Abban a sikerben jelentős érdemeket szerzett Brandon Domingues, a Loki francia-portugál középpályása. – Legutóbb az én duplámmal nyertünk a fővárosiak ellen, arra az összecsapásra nagyon szívesen emlékszek vissza – idézte fel.

– A múlt heti, diósgyőri találkozóra más sokkal kevésbé. Azt hiszem, a probléma az elején volt, hiszen egy percen belül gólt kaptunk. Sokkoló volt, de visszajöttünk a meccsbe, egyenlítettünk 2–2-re. Aztán hibáztunk, és újra gólt kaptunk, ami megint nehéz helyzetbe hozott minket, és el is veszítettük a meccset. Minden alkalom fájó, amikor elbuksz egy rangadót, a hét elején ideges is voltam emiatt. Mindenki nyerni akar, szombaton jön a Újpest, javítanunk kell, és szerintem jobb is lesz. Van még négy bajnokink, az a dolgunk, hogy megnyerjük mindet – adta ki az ukázt a játékos.

A DVSC –Újpest bajnoki szombaton 19.30-kor kezdődik a Nagyerdei Stadionban, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A labdarúgó NB I. 30. fordulójának programja:

Április 26., péntek 20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) Április 27., szombat 14.30: Paks–Mezőkövesd (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Kecskemét (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Újpest (Tv: M4 Sport) Április 28., vasárnap 15.15: Kisvárda–Fehérvár (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Ferencváros (Tv: M4 Sport)



A labdarúgó NB I. 29. fordulójának eredményei:

Április 20., szombat

Puskás Akadémia–Paks 5–0

Puskás Akadémia–Paks 5–0 Ferencváros–Kisvárda 0–0 Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 5–3 Április 21., vasárnap Kecskemét–Mezőkövesd 2–1

Fehérvár–Zalaegerszegi TE FC 1–1

Újpest–MTK Budapest 1–2