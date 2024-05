Immár hagyomány, hogy lábtenisz versenynek ad otthont Hajdúszoboszló. Volt már bajnokok ligája, volt már nemzetközi egyéni verseny, szombaton és vasárnap pedig nemzetközi páros versenyt szervez a Hajdúszoboszlói Sportegyesület. Az Atlas Futnet Hajdúszoboszló, mint házigazda lengyel és román csapatokat is meghívott a versenyre. A decemberihez hasonlóan ezúttal is több csapatot indít a házigazda, szám szerint négyet. Természetesen az ”A” csapat tagja lesz a világbajnok Fodor Ádám, aki a téli versenyen az élen végzett. Mellette a nemzetközi elitbe tartozó játékosok is lesznek.

Nívós torna

A hétvégén két csoportban tizenegy csapat küzd meg a trófeáért: szombaton a csoportmeccseket, vasárnap pedig a kieséses rendszert játsszák a Sportházban a felek. A torna egyébként remekül szolgálja a felkészülést a novemberi budapesti világbajnokságra. Molnár Gábor, az Atlas Futnet Hajdúszoboszló játékosa és a torna főszervezője reméli az idei versenysorozat még magasabb színvonalú lesz, mint a decemberi volt, mind az egyéni, hármas és a mostani páros verseny egyaránt. – Egyre több az érdeklődő a nemzetközi csapatok irányából, akik mindeközben árgus szemekkel csodálják a hajdúszoboszlói fejlődést.

Sőt, már a Magyar Lábtenisz Szövetség is támogatja a kezdeményezésünket, kvalifikációs versenyeket indítanak 2024-től a Master Cup-ra, így jutott a Szolnok is a mostanira.

Irakból is szerettek volna nevezni a tornára, de a terveik szerint csak augusztusban tudnak jönni, csakúgy mint Dél-Koreából. Csehországban és Szlovákiában jelenleg is zajlik a bajnokság, így ez az időzítés nem volt ideális nekik. A lengyeleket most hívtuk vissza, ugyanis februárban ők invitáltak meg bennünket és a kupát is elhoztuk, bízom benne, hogy a kölcsön kenyeret nem adjuk vissza nekik. Romániából pedig a legjobb három együttes érkezik hozzánk. Ez pedig azt jelenti, igen nívós tornát sikerül megszervezni. Bízom benne, hogy a télihez hasonlóan most is szeretnénk itthon tartani a kupát. A szervezés pedig nem jöhetne létre Tumbász József támogatása nélkül. Neki köszönhetjük a folyamatos előrelépésünket. Várunk minden szurkolót!