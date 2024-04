Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Hajdúszoboszlón tavaly tavasszal Lábtenisz Bajnokok Ligája versenyt rendeztek. A megmérettetésen már jelezték az Atlas Futnet Hajdúszoboszló sportolói, kell számolni velük a legszűkebb elitben is. A lábteniszről sokan úgy tartják, könnyű sportág, főleg a futballisták számára, ám ez közel sincs így, hiszen nagy képzettséget és egyedi játékstílust követel a játékosoktól. – „Sok víz folyt le azóta a Dunán” – immár az is hivatalossá vált, Budapesten rendezik a Lábtenisz Világbajnokságot. A megfelelő felkészültség érdekében a HSE játékosai Spanyolországban edzőtáboroztak, hogy az idei eseményre kirobbanó formában legyenek, s minden olyan technikát begyakoroljanak, amivel szép sikereket érhetnek el a világversenyen. – Alicante mellett tréningeztünk, Gulácsi Róbert segített nekünk, de Tumbász József is mindenben támogat minket. Napi két edzésen vettünk részt összesen hat órában. Remek körülmények vártak minket, csak pozitív dolgokat tudok mondani. A sport mellett kulturálisan is fel tudtunk töltődni, plusz kiváló időben tréningezhettünk – kezdte Molnár Gábor, aki maga is tagja a hajdúsági csapatnak.

A HSE lábteniszesei Spanyolországban tréningeztek

Forrás: Molnár-Gábor-archív

Rengeteget tanultak az elmúlt években a HSE sportolói

Vannak olyan nemzetek a világon, ahol kifejezetten nagy hagyománya van a lábtenisznek. Például Csehországban akár 5 ezer néző is kilátogat egy-egy versenyre. Magyarországon még nem örvend ekkora népszerűségnek a sportág, de folyamatosan felfelé ívelő tendenciát figyelhetünk meg. A hajdúszoboszlóiak kötelékében ráadásul egy egyéni világbajnok, is szerepel. Hatalmas eredmény lenne, ha mind egyéniben, mind csapatban előkelő helyezést érnének e a hajdúságiak, s Molnár Gábor úgy fogalmazott, egyelőre a felkészülésen van a hangsúly, de természetesen magas célokat tűztek ki maguk elé. – Az idei hazai rendezésű vb jó lehetőség lesz a sportág népszerűsítésére – kezdte. – Sokat fiatalítottunk a kereten, remek lábteniszeseink vannak. Reméljük, ez eredményekkel is párosulni fog. Magyarországon a Atlas Futnet Hajdúszoboszlónál folyik a legkomolyabb munka és Fodor Ádám személyében a világ legjobbja is minket erősít.

Anno Prágában 21 évesen nyert világbajnoki címet. Hála az égnek, párosban is kimagasló képességei vannak. Biztos vagyok benne, hogy a szövetség profin fogja megszervezni a világeseményt.

Az elmúlt esztendőkben többször jeleztük teljesítményünkkel, rászolgálunk a bizalomra. Abban is bízunk, hogy minél többen lesznek a csarnokban, igyekszünk megfelelő teljesítményt nyújtani a közönségnek – nyilatkozta.