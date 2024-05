Még ha nem is annyira meglepő konklúziójú, de mindenképpen érdekes közleményt küldött szét még április elején a Használtautó.hu a magyar autópiac kedvenc használt modelljeiről. Nagy volt a merítési lehetőség, hiszen a 2024 első negyedévére vonatkozó körképet a hirdetési portál a saját adatai és első ránézésre brutálisan sok, több mint 1 millió telefonos érdeklődés alapján rakta össze. A nem meglepő alatt azt értettük, hogy bizonyos hazai autóvásárlási sztereotípiákat amúgy szépen aláhúznak benne, lényegében azok a típusok szerepelnek rajta, amiket az autópiacot akár csak fél szemmel követők is csípőből sorolnának. A sorrendet viszont vélhetően csak kevesen találnák telibe. Többek között az derült ki a kutatásból, hogy az Opel Astrát továbbra sem lehetett leszorítani az első helyről, a dobogó második és harmadik fokán viszont helycsere történt 2023 azonos időszakához képest: most a Volkswagen Golfé lett az ezüst-, a Suzuki Swifté pedig a bronzérem. A használt autók top 5-jébe a Ford Focus és a Volkswagen Passat fért még be.

Az Opel Astra még mindig elképesztően népszerű a használt autók között

Forrás: MW-archív

Az anyagban külön kitértek arra is, hogy mi a helyzet a 3 évesnél fiatalabb autóknál: ezen a listán a a BMW X sorozat, a Skoda Octavia, a Suzuki Vitara, a Hyundai Kona és a Toyota Corolla vezet, ebben a sorrendben.

A kocsik iránti kereslet területi megoszlása viszont nem derült ki, de hát persze furdalt minket a kíváncsiság, így portálunk is bekért néhány adatot az oldaltól, célzottan a hajdú-bihari piacra fókuszálva, annyi különbséggel, hogy nem az első negyedév, hanem 2024 első 4 hónapjának sajátosságaira kérdeztünk rá, hogy egy kicsit aktuálisabb legyen a kapott adatsor.