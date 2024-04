Az 51 kilogrammban szereplő Bernáth Attila ezüstérmet nyert vasárnap a belgrádi ökölvívó Európa-bajnokság zárónapján, miután a fináléban veszített – írja az MTI. A debreceni légsúlyú öklöző az orosz Vaszilij Jegorov, majd a spanyol Rafael Lozano elleni magabiztos sikerrel menetelt a fináléba, melyben a török Samet Gümüssel csapott össze.

Bernáth eddig egészen magas színvonalú bokszot produkált az Eb-n és a csütörtöki elődöntője után önbizalomtól telve nyilatkozott és aranyérmet ígért vasárnapra. Az arany végül nem jött össze, de erről nem csak ő tehetett.

A meccs remekül kezdődött magyar szempontból, Bernáth Attila támadólag lépett fel és kicsit meglepte ellenfelét, aki az első percben több tiszta ütést is beszedett. Gümüs a második percre összeszedettebbé vált, de ekkor is a magyar irányított és többet talált, majd az utolsó percben is neki voltak emlékezetesebb villanásai. A látottak alapján Bernáth fölényéről szólt a menet, az ötből azonban három pontozó mégis Gümüst hozta ki jobbnak. A 2-3-as hátrány egy kicsit talán Bernáth Attilát is sokkolta, mert a második három perc elején türelmetlenül bokszolt, elkapkodta indításait, amibe a török jó ütemben vert bele. Az első perc után aztán a debreceniek büszkesége magára talált, lényegesen koncentráltabban dolgozott a ringben, és ismét gyönyörű kombinációkkal rendre tisztán talált. A szakasz hajrájában aztán mindkét öklöző elveszítette a fejét, Bernáth rosszul viselte, hogy ellenfele állj után megütötte, a mérkőzésvezető pedig mindkettőjüket megintette.

A második harmad az elsőnél kiegyenlítettebb volt, összességében azonban Bernáth Attila tűnt jobbnak, de nem a bírók szerint, akik közül négyen megint a töröknek adták a szakaszt, amivel gyakorlatilag eldöntötték a meccset, hiszen három bírónál a török már két ponttal vezetett, aminek ledolgozásához óriási, szinte döntő fölényt kellett volna mutatnia Bernáthnak a harmadik menetben.

A döntő fölényre azonban nem volt esélye, sőt, láthatóan ő sem hitt már ekkor a sikerben. A korábbinál kevesebbet próbálkozott, a kifejezetten arrogánsan viselkedő Gümüs pedig ekkor már fölénybe került és végül 4-1-es megosztott pontozással diadalmaskodott.

Az olimpiai kvalifikációra koncentrál

„Az első menetet nagyon jól éreztem, többet is találtam, ellenfelem a fedezékre dolgozott. Szoros volt, de 3-2-re elment” - kezdte értékelését az M1 aktuális csatornának a légsúlyú öklöző, aki önkritikusan folytatta.

A szünetben azt a taktikát kaptam, hogy kicsit üssek többet, de elveszítettem a lendületemet és nem tudtam megcsinálni, amit kértek tőlem az edzők. Tudom, hogy ha ezzel a törökkel az első körben találkoztam volna, akkor meg tudtam volna verni, mint az orosz riválisomat, de most elveszítettem a fonalat.

– fejezte ki gondolataid a debreceni bokszoló.

A 24 éves sportoló elmondta azt is, hogy Hamid Tangribergenov szövetségi kapitány ma közölte vele, hogy ő képviseli majd a magyar színeket a május végén kezdődő bangkoki, utolsó olimpiai kvalifikációs viadalon, így mostantól arra a viadalra koncentrál.

Nagyon várom már a kvalifikációt. Azt érzem, hogy bennem van az olimpia. Elmegyek Bangkokba és meg fogom csinálni

- jelentette ki határozottan a magyar ökölvívó, aki a sportág első kvótaszerző viadalán, a tavalyi Európa Játékokon negyeddöntős volt, a márciusi, olaszországi kvalifikációs tornán viszont nem volt ott, hanem Szaka István szerepelt az 51 kilogrammosok között.

Bernáth Attila így is karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, a magyar küldöttség pedig ezzel két ezüst- és négy bronzéremmel zárta a kontinensviadalt, melyen Lakos Regina (70 kg) szintén második lett, Lakotár Hanna (54 kg), Hoffmann Réka (+81 kg), Virbán Gábor (54 kg) és Kovács Richárd (63,5 kg) pedig a harmadik helyen végzett.