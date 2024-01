A szombati vívó U23-as európai körverseny és a mai kadet Magyar Kupa-forduló mellett a kerekesszékes országos bajnokságon is volt DEAC-os érdekeltség, hiszen Osváth Richárd kardban és tőrben is az első helyen kiemeltként várta az asszókat, mutat rá a debreceni klub honlapja.

Tőrben nem is tudta megszorongatni senki a DEAC klasszisát. A csoportkört 8/0-s eredménnyel abszolválta, majd a lejobb nyolc között 15:2-re verte a Zalaegerszegi Vívó Egylet versenyzőjét, Hodor Leventét. Az elődöntőben is csak 4 tust kapott László Bencétől, és már készülhetett is a döntőre, amit Zsolnai Sándorral vívott. A Törekvés SE versenyzőjének sem sok esélyt adott Osváth Richárd, aki 15:3-as sikerrel zárta a döntőt.

Sok pihenésre nem maradt idő, hiszen kezdődtek a kard küzdelmei. A csoportkör természetesen ezúttal is hibátlan lett, majd a tőrhöz hasonlóan a negyeddöntő is Osváth–Hodor csatát hozott újabb debreceni sikerrel. Zsolnaival ezúttal az elődöntőben találkozott a DEAC vívója, és nyert 15:5-re, majd a döntő a nap legszorosabb asszóját hozta Ricsi számára Tarjányi István ellen, de végül itt is kéttusos győzelemnek örülhettünk.