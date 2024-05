Ez egy örök szerelem?

Arra is rákérdeztünk, hogy a Beni a Ferencváros ellen vasárnap 18.30-kor kezdődő mérkőzés történéseit fogja-e követni. – Az idegenbeli meccseket egyelőre még nem vállaljuk be, de Benit ismerve ami késik, az nem múlik. Ugyanis nagyon szeretné, hogy minden találkozón legyünk ott, de egyelőre még csak Debrecenben szurkolunk élőben. Beni egyébként a tv-ben állandóan a Loki-meccseket nézi, így otthonról követni fogjuk az eseményeket. Úgy gondolom, hogy számára egy örök szerelem kezdődött. Jövőre szeretném beíratni focizni, egyszer talán ő is pályára léphet a DVSC színeiben. A kisfiam azt mondta, az egyik álma, hogy belenőjön a Loncsartól kapott mezbe – zárta mondandóját a lehetetlent nem ismerő anyuka.

Loncsar a példaképe

Mikor Beni hazaért az óvodából, röviden őt is megszólaltattuk, hogyan emlékszik vissza a történtekre. – Loncsar a példaképem, akitől múltkor még puszit is kaptam. Nagyon tetszik a meze, mindennap megnézem. Mikor meglátta az ajándékom, nagyon örült neki. Imádok szurkolni a DVSC-nek, remélem a Fradi ellen is nyernek. Remélem, hogy Loncsarral majd még később is találkozhatok – nyilatkozta bátran a kisfiú, aki a beszélgetés végén még a Loki-indulót is elénekelte.