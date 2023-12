A lányok a kétnapos verseny szombati fordulóját 55 aranyéremmel, nyolc ezüsttel és rengeteg különdíjjal zárták. Takács-Pántya Barbara művészeti vezető portálunk megkeresésére úgy összegzett: az egész év kemény munkáját és kitartását tükrözik a Revolution Kupa eredményei. Kiemelte azt is, hogy a Feeling Táncegyesület versenyzői ezúttal is sok nívós produkciót és tehetséges versenyzőt láttak a parkettre lépő versenytársak között, és ahogy mindig, Derecskén is az egymás iránti szakmai tisztelet és elismerés jellemezte a debreceni csapatot. Kitért arra is, hogy az óév utolsó éremesője nem jöhetett volna létre a gyerekek kitartása, a szülők fáradhatatlan háttérmunkája és a koreográfusok magas szakmai tudása nélkül.

Bár a próbatermekben az év utolsó heteiben is kemény munka zajlik, a Feeling csapata már a jövő évi versenyszezonra készül, 2024 városi rendezvényein pedig remélhetően nemcsak az egyesület már jól ismert táncosaival találkozhat újra, hanem a legfiatalabb új táncosokat is megismerheti a közönség.