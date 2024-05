A debreceni önkormányzat számos lehetőséget biztosít ingyen a település lakosainak. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legnépszerűbbeket.

Az ingyen kiosztott esővízgyűjtő hordók igen népszerűek, idén is elindult a program

Forrás: Napló-archív

1. Ingyenes virágosztás Debrecenben

A Fidesz-frakció által 1998-ban elindított, mára már hagyománnyá vált virágosztás (ami csak 2020-ban, a pandémia maradt el) ebben az évben is folytatódik: a debreceni önkormányzat egyéni képviselői május 13-tól újra egynyári virág és balkonnövény-palántákat osztanak a körzetükben élő debreceni lakosoknak, várhatóan június első napjaiig. Fontos, hogy aki élni kíván az ingyenes lehetőséggel, feltétlenül vigye magával a lakcímkártyáját, ugyanis a képviselők kizárólag a saját körzetükben élők számára tudják biztosítani a virágokat. Az osztás helyszíneiről és időpontjairól itt lehet tájékozódni.

2. Ingyenes LED-csere-program

Bizonyára sokan fizetnek kevesebb villanyszámlát az önkormányzatnak köszönhetően: a 2023-ban elindított ingyenes LED-csere-programmal 250 millió forintot takarított meg 6 ezer háztartás. A kezdeményezés a környezettudatosságot is erősíti, 2023-ban több mint 1100 tonna szén-dioxid kibocsátását akadályozta meg, ami így nem került a levegőbe.

3. Ingyen juthatnak esővízgyűjtő hordókhoz a debreceni lakosok

Nem csak a LED-izzók miatt igaz Debrecen önkormányzatára, hogy szem előtt tartja a fenntarthatóságot, ennek pedig minden bizonnyal a kertes házban élő, veteményeket, virágokat öntöző lakosok is örülnek. Miért is? Korábban arról írtunk, hogy a város idén májusban 5 ezer 500 darab (300 liter űrtartalmú) esővízgyűjtő hordót biztosít ingyenesen a debreceni lakosoknak. A közgyűlés viszont úgy döntött a nagy érdeklődés miatt, hogy további ezerrel megtoldják ezt a számot, így 6 ezer 500 darabot osztanak majd ki.

4. Ingyenes utazás a DKV járatain

Kíváncsi arra, hogyan spórolhat meg 170 ezer forintot évente? Jó hír a tömegközlekedőknek, hogy április 1-től ingyen utazhatnak a 6 és 14 év közöttiek a városban a DKV járatain az önkormányzat kezdeményezésének köszönhetően. Ha valami, akkor az biztosan örömre ad okot a szülőknek, hogy nem kell minden hónapban bérletre költeniük, főleg, ha nagycsaládról beszélünk… Egy gyerek esetén 57 ezer 600 forintot, két gyerek esetén 115 ezer 200 forintot, három gyerek esetén pedig 172 ezer 800 forintot spórolhatnak meg a családok éves szinten. Aki szeretné, hogy gyermeke ingyenesen utazzon Debrecenben, annak csak néhányat kell kattintania, és érkezik is a Junior Városkártya. Jó hír, hogy a kártya nemcsak ingyenes utazásra jogosítja fel az érintetteteket, hanem többek között éttermekben, cukrászdákban vagy az állatkertben is kedvezményes lehetőségeket biztosít. A tervek szerint a jövőben a 16 és 18 év közöttiek is a kedvezményezettek táborába fognak tartozni.