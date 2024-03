Ha kedd, ha csütörtök, akkor Mozdulj, Debrecen! – hangzott el először a szlogen 2021. október 18-án, a debreceni Arany János téri sportparkban tartott sajtótájékoztatón. Bő egy héttel később, október 26-i kezdéssel hét helyszínen – ebből négy belső térben –, a város különböző pontjain indult el a Mozdulj, Debrecen! ingyenes lakossági egészségprogram. Szakemberek, tanácsadók vártak minden érdeklődőt többek között gerinctornára, szabadtéri tornára és jógára. A fülnek is szépen csengő szlogen azonban hamar aktualitását vesztette, ugyanis a kezdeményezés rövid idő alatt még a vártnál is népszerűbbé vált, s igény mutatkozott a lehetőségek bővítésére. Olyannyira, hogy a Debreceni Sportcentrum meghatározó mértékű közreműködésével 2023 őszén elindult a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogram is.

A Mozdulj, Debrecen! minden korosztálynak szól

A mozgalom elindítói eddig összesen 3 ezer programot szerveztek, melyeken több mint 55 ezren vettek részt. A Mozdulj, Debrecen! kezdeményezés hátteréről, tapasztalatairól és jövőjéről Széles Diána alpolgármestert és Papp Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatóját, önkormányzati képviselőt kérdeztük.

A debreceniek mintegy háromnegyede mozgáshiányos életmódot folytat

Debrecen gondoskodáspolitikáért felelős alpolgármestere felidézte: hosszas tervezés és egyeztetéssorozat előzték meg a program indulását. A cél az volt, hogy olyan debrecenieket érjenek el, akik abszolút nem, vagy csak keveset mozognak. – A Debreceni Egyetemmel közösen készítettünk egy új, a sorban harmadik egészségügyi tervet, ami kimutatta: saját bevallásuk alapján a debreceniek mintegy 72 százaléka nem végez semmilyen mozgást a saját egészsége érdekében – osztotta meg Széles Diána.

A program első ütemének céljaként azt tűzték ki, hogy a város sportolásra alkalmas területeit kihasználják. A második ütem alapját a Pósa utcán, a Daefi szakemberei által végzett gyermekegészségügyi szűrővizsgálatok tapasztalatai adták. – Az állam finanszírozza a gyerekek alapszűrését, de a város támogatásának köszönhetően – a világon egyedülálló módon – ingyenes EGK-vizsgálatot is végzünk minden második évben. Ez egy általános és középiskolás korú gyermek számára összesen hat alkalmat jelent a tanulmányai ideje alatt – emelte ki Papp Csaba. A szakember elmondta: eddig 17 diákot szűrtek ki WPW-szindrómával, amely egy olyan – életet is veszélyeztető – betegség, mely szívleállást is eredményezhet a sportoló gyermekeknél. Hozzátette: a gyerekeken végzett szűrések egyébként ugyanazokat a problémákat és arányokat tárták fel, mint a felnőtteknél, ezért indult el 2023 szeptemberétől a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogram.

A digitális világ teljesen megváltoztatta a gyerekek mindennapjait, ezért szeretnénk mi is a lehető legtöbb és legjobb lehetőséget megadni nekik a mozgásra, a játékra. Csupa olyan dolgot csinálunk, ami megkedvelteti velük az aktivitást

– ismertette Széles Diána.

2023 őszén elindult a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogram

A városi környezet kényelme ellensúlyozására mozdítják meg a debrecenieket

– Ez egy javarészt alulról építkező kezdeményezés, amelynek hírét gyakorlatilag a résztvevők vitték. Büszkék vagyunk rá, hogy valódi mozgalmat tudtunk építeni. Az első tematikus sétánkon négyen vettek részt, ma már átlagosan 50-100 fővel gyaloglunk. A legtöbb résztvevő egy alkalmon eddig 164 fő volt. Az időjárás sem akadály: mínusz 7 fokban negyvenen voltunk, zuhogó esőben harmincan – fogalmazott Papp Csaba. Kifejtette, hogy Magyarország második legnagyobb városának jól szervezett infrastruktúrája, tömegközlekedése kényelmessé teszi az embereket, akik így keveset mozognak. Mint fogalmazott, nem az elfogyasztott ételmennyiség a fő gond, hanem az, hogy a bevitt kalóriát nem égetjük el a megfelelő arányban.

– Városi környezetben csak akkor tudunk magunknak segíteni, ha megmozdulunk. Így érhetjük el azt a célt, hogy idős korunkra minimalizáljuk alapbetegségeinket. Magyarország lakosságának 50 százaléka szív- és érrendszeri problémákkal küzd, az évenkénti elhalálozások 35 százaléka erre vezethető vissza – emelte ki. Elmondta még, hogy az elhízás, a cukorbetegség, a hipertónia és az emelkedett koleszterinszint mind-mind kezelhető rendszeres mozgással.

Debrecen gondoskodó város

A Mozdulj, Debrecen! mozgalom szervezői hangsúlyozták: nem szimplán közös mozgásra várják az érdeklődőket, hanem a megfelelő szakértők bevonásával komplex programokra. A tematikus séták alkalmával Papp Csaba és más szakemberek egészségügyi előadásokat tartanak a résztvevőknek, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara Fizioterápiás Tanszékének munkatársai működnek közre, akik felmérik a jelentkezőket, s csak a számukra megfelelő gyakorlatokat mutatják be. Az UNICEF támogatásával pedig ingyenes TSMT-tornát (röviden: mozgásfejlesztő torna) is szerveznek kisgyerekeknek.

A Mozdulj, Debrecen! beltéri programjait jelenleg 11 helyszínen szervezik. A harmadik ütemben a cél az, hogy olyan helyszíneket kapcsoljanak be, amelyek 17 óra után tudnak helyet biztosítani mozgásra vágyóknak szánt programoknak.

Ezek közé tartozik jelenleg a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI, a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola, valamint a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI.

Jelenleg tizenegy helyszínen érhetőek el a Mozdulj, Debrecen programjai

Széles Diána elárulta: büszke arra, hogy a Mozdulj, Debrecen! saját erejéből egy többezres, valódi mozgalommá nőtte ki magát. Ehhez nélkülözhetetlen volt számos önkéntes segítő – köztük például a sokak által ismert Kiss Erzsike, Virágos Márta vagy Császár Imréné (Saci néni) – lelkes, rendkívül aktív, fáradhatatlan tevékenysége. – Mindez nem működne, ha nem lehetne látható, hogy a problémákra hatékony válaszokat adunk. Gondoskodó város programunknak pontosan ez a lényege, hogy felismerjük, feltérképezzük a problémákat, s hogy megoldásokat találjunk rájuk – fogalmazott.