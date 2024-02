Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mozdulj, Debrecen! program. A Tócóskerttel kibővülve, immár nyolc helyszínen várják díjmentes programjaikon mindazokat, akik az egészséges életmód jegyében mozogni szeretnének. Az újdonságról a program képviselői sajtótájékoztatón számoltak be február 5-én a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI-ban. Elhangzott, az edzések mellett természetesen különböző csoportos és fejlesztő foglalkozásokat továbbra is szerveznek majd, valamint az eddig biztosított szakmai támogatásra ezután is lehet számítani.

Könnyebben elérhetőek az edzések

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere elmondta, komoly egészségtervet készítettek, és a programot azért hívták életre, hogy anyagi helyzettől függetlenül biztosítsák az ingyenes testmozgás lehetőségét a debrecenieknek. Emellett mindvégig fontos volt számukra a közösségépítés, hogy a résztvevők ne csak magukért, egymásért is látogassák az edzéseket, ezzel is egyfajta egészséges szokást kialakítva.

Tudatta, a 2022. október 26-án útjára indított programban 54 ezer 236 részvételt regisztráltak már; vannak akik minden nap, míg mások csak heti pár alkalommal járnak az edzésekre.

– Van, aki tornázik, vagy jógázik, mások táncolnak, igazán széles programkínálattal élhetnek az érdeklődők – fogalmazott Széles Diána. A városvezető azt is kiemelte, valódi mérföldkőhöz értek az által, hogy a Debreceni Tankerületi Központ jóvoltából már az iskolákat is tudják használni.

Varga András, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a tócóskertiek számára is fontos volt, hogy könnyebben, gyorsabban megközelíthetőek legyenek az edzések, ezt pedig a Vörösmarty Általános Iskola közelsége ezentúl lehetővé is teszi számukra.