Veled kerek a világ: A jövő bajnokait keresik – fotókkal, videóval

De a legfontosabb, hogy felnőttkorra is megmaradjon a mozgás szeretete. Egy nagyszerű hírről is beszámoltak a szervezők: szeptembertől sportóvodája is lesz Debrecennek.

A Hétszínvirág Óvoda ovisai egy sorversennyel készültek Forrás: Czinege Melinda

Idén is megrendezik a Veled kerek a világ sport- és családi napot, amelyre ezúttal is az ovisokat, és az általános iskolások elsőseit és másodikosait, valamint családtagjaikat várják a szervezők. A május 11-i eseményen közel 30 sportággal ismerkedhetnek meg a gyerekek, a legtesthezállóbb sport kiválasztásában majd a Debreceni Sportcentrum szakemberei segítenek az érdeklődőknek. A sportágválasztó nappal kapcsolatos keddi sajtótájékoztató helyszíne nem véletlenül a debreceni Hétszínvirág Óvoda volt, ugyanis szeptembertől ez az intézmény lesz a város sportóvodája. Becsky András (balról), Széles Diána és Szabó Erzsébet

Forrás: Czinege Melinda Megtalálni a megfelelőt A megszokottnál jóval kötetlenebb hangvételű programon – az eseményen részt vettek a Hétszínvirág Óvoda ovisai is, akik egy sorversennyel is készültek aznapra – Széles Diána alpolgármester kiemelte, a sportnappal az a céljuk, hogy a gyerekek olyan mozgásformát találjanak, amiben jól érzik magukat. – A Veled kerek a világ, amit a Debreceni Sportcentrumon keresztül már a tizedik évben rendezünk, becsatlakozott a legnagyobb városi tömegsport mozgalom, a Mozdulj, Debrecen! programjába – hívta fel a figyelmet. – A Debreceni Sportcentrum szeptember óta működteti a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogramot minden debreceni iskolában. Az a célunk, hogy azok a gyermekek, akik nem sportolnak rendszeresen, olyan mozgásformát találjanak, amiben jól érzik magukat. Ez az a korosztály, akiket még lehet motiválni arra, hogy letegyék a névjegyüket valamilyen sport mellett. Idén egy kicsit speciálisabban szeretnénk ezt csinálni: ajánlásoknak tennénk a szülőknek, hogy ne ad hoc jelleggel válasszanak sportágat, hanem a helyszínen lévő szakemberek segítségével rátaláljanak arra a mozgásformára, ami a gyermekük adottságainak megfelelő. Szeretettel várjuk az összes debreceni ovist, és első-, illetve másodikos általános iskolást is – emelte ki Széles Diána. Széles Diána csapata nyerte a sorversenyt

Forrás: Czinege Melinda A sportolás mindig megtérül Becsky András ügyvezető a Debreceni Sportcentrum Kft. nevében üdvözölte a gyerekeket. A sportvezető elmondta, bízik benne, hogy olyan sportszakmai programot fognak majd összeállítani, mellyel tudják segíteni az óvoda működését. – A sportolás, az egészséges életmód fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni – hívta fel a figyelmet. Ha fiatalkorban el tudjuk ültetni a gyerekekben a rendszeres sportolás szeretetét, hiába jár adott esetben sok időráfordítással, lemondással, ezek olyan befektetések, amik megtérülnek – mondta el az ügyvezető, majd feltette a kérdést a kicsiknek, közülük ki akar olimpiai bajnok lenni, vagy ”csak” rendszeresen mozogni. Becsky András örömmel nyugtázta a sok magasba lendülő kezet, de rávilágított, nem csak az eredményekért fontos a gyermekkori sport, hanem azért, hogy felnőttkorban is megmaradjon a mozgás szeretete. Az elmúlt húsz év megkoronázása Szabó Erzsébet létesítményvezető megköszönte, hogy a Hétszínvirág óvoda lesz a sportóvodája. Azt gondolom, ez az elmúlt húsz év szakmai munkájának megkoronázása. A Debreceni Sportcentrum által biztosított szakmai háttérből minden gyerek és család csak profitálni fog – hangsúlyozta Szabó Erzsébet, aki elmondta, az eddigi sportok – foci, úszás, korcsolya – mellett több új sportággal is megismerkedhetnek az óvodában a gyermekek, akiknek a mozgásfejlesztését szakedzők fogják végezni.

Veled kerek a világ sport-és családi nap sajtótájékoztató Fotók: Czinege Melinda

