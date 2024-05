A rangadók időszakát éli a DVSC, hiszen a múlt heti, Újpest elleni siker után egy még nagyobb derbi, az FTC elleni idegenbeli bajnoki következik Dzsudzsák Balázsék számára. Ebben a szezonban a bajnokságban már kétszer, míg a kupában egyszer csapott össze a két alakulat. A mérleg a fővárosaiknak kedvez, hiszen a Nagyerdőben eddig mindkét kiírásban a zöld-fehérek ürülhettek a lefújás után, ám a Groupamában az ősszel egy 2–2-s döntetlent játszott a két fél.

Megyeri Balázs, a DVSC kapusa

Forrás: Czinege Melinda

Megyeri Balázs a DVSC kapusaként már megszokta, hogy védenie kell az FTC ellen

A Haon szokás szerint meglátogatta a piros-fehéreket a derbi előtti egyik utolsó edzésen. Egy Fradi–Loki rangadó mindig kiemelt a szurkolók szempontjából is, ezzel tökéletesen tisztába vannak afutballisták is, akik láthatólag jó hangulatban gyülekeztek a tréningre, mely előtt Megyeri Balázs, és Szrdjan Blagojevics vezetőedző állt portálunk rendelkezésre. A fővárosaiknál nevelkedett kapuvédő pontosan tudja, milyen atmoszféra vár majd a Loki együttesére, de mint hangsúlyozta, korábban megmutatták már, hogy képesek győzni a címvédő pályáján. – Nehéz meccsre számítunk, még akkor is, ha Ferencváros már bajnok – emelte ki. Megyeri Balázs. – Emiatt nem tudjuk, hogy milyen összeállításban várnak majd ránk, esetleg ad ez az edzőjük több játékpercet az eddig kevesebbet szerepeltetett labdarúgóinak. De ez minket nem befolyásol, saját magunkra koncentrálunk, ugyanúgy készülünk, ahogy eddig az egész szezon során, és már korábban megmutattok, hogy a fővárosiak otthonában is tudunk pontot, pontokat szerezni.

Mondhatom, hogy már megszoktam azt az érzést, hogy korábbi egyesületem ellen játszom, a Loki kapusaként jó pár FTC elleni mérkőzésen túl vagyok, így nem különösebben mozgat meg bennem semmi extrát.

Az biztos, hogy olyan atmoszférában fogunk játszani, ami mindenkit fölspannol, jobb teljesítményre sarkall, ezzel én se vagyok másképp – ecsetelte kihangsúlyozva, hogy bármi is vár rájuk, a legfontosabb, hogy pontot, pontokat tudjanak szerezni vasárnap. – Már többször megmutattuk, hogy a ferencvárosiak ellen is a saját játékunkra törekszünk. Ettől függetlenül biztos, hogy lesznek a mérkőzésen olyan periódusok, amikor esetleg többet, vagy mélyebben kell védekeznünk, mint mint általában szoktuk. Erre fel fogunk készülni, de amikor nálunk lesz a labda, a saját stílusunkban focizunk majd – nyilatkozta a kapus, aki a hajrára is kitért portálunknak. – Eddig egy nagy hullámvasút ez a szezon, de tavaly jól zártuk az utolsó periódust, igyekszünk most is így tenni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mivel a hátralévő fordulókban egy Fradi-Vidi-Puskás hármasból kell majd jól kijönnünk. Viszont ha ez sikerül, akkor majdnem, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, mert közvetlen riválisok ellen fogunk pályára lépni – mondta el Megyeri.

Nem feltartott kezekkel lép pályára a DVSC

Szrdjan Blagojevics elsőként gratulált a fővárosiak címvédéshez, de figyelmeztetett, a DVSC szándéka egyértelműen az, hogy belerondítson az ünnepi hangulatba.

– A Ferencváros már bajnok és kupadöntős, itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak nekik ehhez – kezdte a szakember. – Amikor a második helyen álltak a Paks mögött, akkor is azt mondtam, biztosan ők lesznek az aranyérmesek. Szóval gratulálok nekik, de ugyanakkor nekünk más ambícióink vannak, és több alkalommal is megmutattuk, hogy szoros meccseket tudunk játszani velük. Mivel nincsenek már eredménykényszerben, kiszámíthatatlan, milyen összeállításban lépnek pályára, csak remélem, hogy hasonló játékot fognak nyújtani, mint eddig. Nem számít az erejük, a tabella élén állnak, és szerintem kétség kívül ők rendelkeznek a legminőségibb kerettel, egy szinttel feljebb vannak az összes magyar csapatnál. De jogunk van a reményhez, és természetesen nem fogunk feltartott kezekkel menni hozzájuk.

Nem azért vagyunk itt, hogy egy hónap alatt elveszítsük az eddig felépítetteket.

Nekünk is a lehető legmagasabb szintre kell eljutnunk, ezért dolgozunk minden nap. Nem számít ki az ellenfél, mindegy, hogy éppen a listavezető vagy egy tabella végén álló csapat, azt szeretnénk, ha a játékunk függetlenül az ellenfél erejétől mindenki ellen ugyanúgy nézzen ki. Meg kel mutatnunk, hogy mint csapat a DVSC mennyit ér. Az a vágyunk, hogy odamenjünk, megmutassuk magunkat, megmutassuk, mennyit tudunk, és megpróbáljunk jó eredményt elérni – sorolta Szrdjan Blagojevics.

A Ferencváros–DVSC bajnoki rangadó vasárnap 18.30-tól kezdődik a Groupama Arénában, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.