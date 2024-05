A DVSC média stábja az utolsó fordulót megelőzően sem hagyta cserben a szurkolókat, hiszen egy újabb videóval jelentkeztek. Ezúttal Hamzat Ojedirant, a Loki nigériai középpályását kérték meg, hogy dekázás közben válaszoljon a kérdésekre. Egyébként adta magát a választás, hiszen a játékos ebben a szezonba alapemberévé vált a csapatnak, és kemény, megalkuvást nem tűrő játékával sok Loki-drukker szívébe lopta be magát. A Hamzi becenevű futballista ezen a TikTok-videón azt is bebizonyította, azért a labdával is jó barátságot ápol, hiszen miközben válaszolt a nyolc kérdésre, egyszer sem rontott, végig uralta a játékszert.

Hamzat Ojediran, a DVSC középpályása

Forrás: DVSC Tiktok-oldala

Na, de jöjjön a DVSC drukkereit legjobban érdeklő rész: a kérdésekre adott válaszok

A játékos szerint Dusan Lagator dolgozik a legkeményebben a csapatból

Tuboly Máté öltözködik a legjobban, Vajda Botondnak pedig ízlésficama van ezen a téren – utóbbi esetében csak mi tesszük hozzá, nem baj, elég ha a játékos a pályán lesz fazonszabász.

A Loki focistái közül a legjobb táncosnak saját magát tartja, a legrosszabbnak pedig Hornyák Csabát – a fiatal balhátvéd kapcsán is el lehet mondani, ha ebben is fejlődik, lehet még a parkett ördöge, de fontosabb, hogy a zöld gyepen táncoltassa meg az ellenfelek játékosait.

A DVSC legtechnikásabb spílereként Dzsudzsák Balázst nevezte meg, amin a csapatkapitány játékát ismerve nincs mit csodálkozni.

Viszont az, hogy például kinek van a legjobb zenei ízlése, illetve ki tölti a legtöbb időt a tus alatt, derüljön ki a Hamzat Ojediran videó képsoraiból: