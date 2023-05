Élvezték a programokat

A borongós idő ellenére ottjártunkkor hatalmas gyerekzsivajra és a programok sokaságára lettünk figyelmesek. Megközelítőleg minden percben el lehetett kapni egy-egy olyan kiáltást, ami azt jelezte, a kicsik élvezik a színes programok sokaságát. A szombati napon az biztos volt, hogy senki sem fog unatkozni és mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló sportágat. Az egyik ilyen Nyíri Andorkó Mariann, aki a HAON-nak elmondta, fantasztikus, hogy immár ilyen keretek között is megismerkedhetnek a mozgással a cívisvárosban. – Az én életemben mindig fontos szerepet játszott a sport, azóta sem hagytam abba. A gyerekek számára is meghatározó lehet, mennyit is mozognak. A szülőkön is sok múlik, igyekszünk városon belül is csak kerékpárral közlekedni.

Remek kezdeményezésnek tartom ezt a programot, Debrecenben fantasztikus körülmények vannak a sportolni vágyóknak. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a gyerkőcöm vérében van a mozgás, talán el is leste tőlünk azt.

Rengeteg sportágat kipróbált ma, nagy segítség lehet ez, ha majd sportágat választunk neki. Öröm volt látni, hogy ennyien kilátogattak a borús időjárás ellenére is, szerintem is ki kell zökkenteni magunkat az online térből. Pontosan ebből kifolyólag érkeztünk, s rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Természetesen nem tiltjuk el a számítógéptől a gyermekünket, leginkább abban hiszek, hogy meg kell találni az egészséges középutat. Mindig jelen volt a sport az életemben, arra törekszem, hogy ez a jövőben is így legyen, valamit ebből át tudjak majd adni neki is – fogalmazott.

Fontos a mozgás

Alig, hogy továbbléptünk, rögtön arra lettünk figyelmesek, hogy a labdarúgás idén is nagy sikert arat. Gyakorlatilag alig lehetett üres területet találni, az állomás egészében futballoztak a gyerkőcök. A DSI Debrecen utánpótlás edzője, Koroknay Péter szerint fontos, hogy ennyien kimozdultak otthonukból, s reméli, egyre vonzóbb lesz a sport a jövőben is. – Úgy látom, hogy labdarúgás az egyik legnépszerűbb sportág a kicsik körében, viszont az is örömmel tölt el, hogy minden standnál gyakorlatilag telt ház van. Úgy számoltunk, hogy öt labda elég lesz, de jelenleg 19-nél járunk. Ez is azt mutatja, mekkora igény van a mozgásra. Egészen kicsi korban már el kell kezdeni a mozgást. Fontos, hogy lássák, erre szüksége van az emberi szervezetnek. Rengeteg tehetséges apró növendék fordult meg nálunk, s a kollégáimtól is azt hallom, óriási érdeklődést váltott ki ez a rendezvény. Toborzás jellege is van természetesen, mintegy 55 gyerkőcnek szereztük meg a telefonszámát, akik reményeink szerint náluk kezdenek majd el sportolni. A tavalyi eseményhez képest többen vagyunk, remélem ez a tendencia jövőre is folytatódni fog – mondta.

Az esemény végeztével sem fogytak el a kilátogatók, a gyerekek különösen sajnálták, hogy vége lett a programoknak. Ám kitudja, lehet a jövő nagy sztárjai találták meg épp a szívükhöz legközelebb álló sportágat szombaton.

