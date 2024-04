Kovács Béla Lóránttól megtudtuk azt is, a Méliusz éves nagyságrendben több tízezer új könyvet rendel, ez a debreceni könyvtárak és kisebb települések ellátását is fedezi. A könyvtár dokumentumállománya nagyjából 400 ezerre tehető, ebben nemcsak a könyvek, hanem többek közt a szintén kölcsönözhető DVD-lemezek és diafilmek is szerepelnek. De ugyanígy rendelkeznek zenei könyvtárral, valamint a gyűjteményben több százezer fotó is megtalálható.