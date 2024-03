A január 25-i közgyűlésen döntött arról Debrecen képviselő-testülete, hogy ingyenes utazási lehetőséget biztosít a 6 és 14 év közötti gyermekek számára is a helyi közösségi közlekedési eszközökön. A jogosultak a Debrecen Városkártyájukat használhatják majd, mint bérletet, illetve új, úgynevezett Junior Kártyát is bevezettek. Az utóbbi igénylésére a regisztrációs felületet február 5-én nyitották meg, ahová több mint tízezer igény érkezett eddig, március 12-én pedig az első kártyák már gazdára is találtak. Ezen örömhír bejelentésére, és a kártyák átadására tartottak sajtótájékoztatót kedden a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Folyamatosan készülnek az ingyenes utazásra jogosító Junior Városkártyák

Forrás: Kiss Annamarie

Nagy siker a Junior Városkártya

Várakozásainknak megfelelően alakult a regisztrációk száma, a múlt héten átlépte a 10 ezret, ez a következő napokban még jelentősen fog növekedni

– mondta Papp László. Debrecen polgármestere úgy fogalmazott, nagy siker a Junior Városkártya, amely a 14 éven aluli diákok és a 6 évnél idősebb óvodások számára ad ingyenes utazási lehetőséget a debreceni közösségi közlekedés eszközein.

Felhívta a figyelmet arra, a város gazdaságának növekedése sok lehetőséget nyit meg, ez most egy olyan, ami biztosítja azt, hogy visszaadjanak a debreceni családoknak abból a megtermelt eredményből, amit összvárosi szinten értek el.

Papp László kiemelte, hogy aki március 15-ig regisztrál, április elsejéig megkapja a kártyát, ugyanakkor hangsúlyozta, a regisztrációnak ezzel nincs vége, folyamatosan nyitva áll a lehetőség az igény beadására (melyet itt lehet megtenni).

Azért döntött a közgyűlés úgy, hogy a városkártyához köti az ingyenes utazási jogosultságot, mert ezáltal több mint 50 egyéb kedvezményt is tudunk biztosítani a kártyahasználók számára

– hangsúlyozta Papp László. Emlékeztetett arra, a városkártyát 2020-ban vezették be, azóta több mint 22 ezret bocsátottak ki.

Tóth Szabolcs (balról), Papp László és Türk László számoltak be a Junior Városkártyák előnyeiről, melyek nem csak az ingyenes utazásban merülnek ki

Forrás: Kiss Annamarie

Az ingyenes utazás az élményszerzésnek is teret ad

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója szerint a kártya – az ingyenes utazáson keresztül – lehetőséget ad a gyerekeknek az élményszerzésre. Mint mondta, a szülőknek anyagi segítség, a pedagógusnak pedig könnyebb logisztikát biztosít, hiszen az utazási feltételek megteremtése adta nehézségek ezáltal megszűnnek. Köszönetet mondott Komáromi Julianna igazgatónőnek, hiszen a Petőfi Sándor Általános Iskolában sok osztályban már 100 százalékos az igénylés. – Hiszek abban, hogy a város, a fenntartó, az intézmény és a szülő kapcsolatának köszönhetően lehetünk ma itt. A pedagógusnak is meg kellett győzni a szülőket, hogy nekik is érdekük – húzta alá Türk László.

Kiemelte, azt az élményalapú oktatást tudja ez a kártya biztosítani, amiről a pedagógia már oly régen beszél.

Végezetül egy szülővel folytatott beszélgetését is megosztotta, ahol úgy fogalmazott a szülő, hogy ez egy zsebpénzbarát kártya, mert amit eddig bérletre költött, azt most odaadja a gyereknek.

Több mint 17 ezren jogosultak az ingyenes utazásra

Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, több mint 17 ezer gyereknek nyílik meg a lehetőség arra, hogy díjmentesen használja a DKV járatait. Arra buzdította a szülőket, hogy aki még nem tette meg, minél hamarabb regisztráljon, valamint felhívta a figyelmet rá, hogy a meglévő városkártyához is hozzá tudják rendelni az utazási jogosultságot.

Megosztotta, eddig 11 ezer 250 diák és óvodás regisztrált a felületen, a kártyák gyártása pedig folyamatos. A vezérigazgató kitért arra is, az utasszámok növekedését várják, ezáltal a városi közlekedés egy kicsit könnyebbé válhat. Mint mondta a közösségi közlekedés a városi mobilitásban egy jelentős szerepet betöltő eszköz, a gyerekek erre való nevelésében nagy szerepet lehet az új lehetőségnek.

Tóth Szabolcs rámutatott, Debrecenben munkanapokon 2 ezer 700 járatot üzemeltetnek, s folyamatosan figyelik az utazási szokásokat, ehhez alakítják a menetrendeket.

Mennyi megtakarítást jelent éves szinten az ingyenes utazás a családoknak? 1 gyerek esetén 57 ezer 600 forint

2 gyerek esetén 115 ezer 200 forint

3 gyerek esetén 172 ezer 800 forint

A sajtótájékoztató végén átadták az első kártyákat; Komáromi Julianna 447 kártyát vett át, melyet kiosztanak a jogosultaknak.