Az utasforgalom növelése mellett pedig a szolgáltatás minőségének emelését is célul tűzte ki az debreceni önkormányzat. A 2022-ben elkezdődött autóbuszcsere-programban a múlt év végéig 79 új járművet szereztek be 12 elektromos autóbusz mellett, idén pedig újabb 10 csuklós busz állt üzembe, és az év végéig érkezik még 30. Papp László továbbá elmondta, a közösségi közlekedést mindenképp érinteni fogják az uniós támogatási lehetőségek, az elektromos alapú közlekedés fejlesztése érdekében új napelemparkok létesítését is tervezik.

Ingyenes utazás a vonatokon és a helyközi buszokon is

Lázár János építési és közlekedési miniszter január 9-i, Debrecenben tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy idén március 1-től bérletreformot hajtanak végre a MÁV-Volán-csoport szolgáltatásaival kapcsolatban, melynek keretében minden eddigi bérletkonstrukció megszűnik a vármegye- és országbérletek kivételével. Új kedvezményes napijegyet vezetnek be Vármegye24 és Magyarország24 néven, előbbi 990 forintos, utóbbi 4 ezer 990 forintos áron jogosít korlátlan utazásra. A jelenlegi 65 különböző kedvezményt 22-re redukálják, csak 50 százalékos kedvezmények maradnak. A közalkalmazottak számára korlátlan alkalmat biztosítanak a féláron való utazásra.

A 14 éven aluliak számára ingyenessé teszik a tömegközlekedést, a 14 és 25 év közöttiek pedig 50 százalékos kedvezményre lesznek jogosultak. A 65 év alatti nyugdíjasok számára pedig kedvezményes vármegye- és országbérletet vezetnek be. Az előbbieken túl a nagycsaládosok, fogyatékkal élők és a tartós betegek számára szintén ingyenessé teszik a tömegközlekedést.

