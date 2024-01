Több városi ingatlant érintő döntés is született Debrecen város közgyűlésének január 25-i ülésén. Egyebek mellett módosították a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet; valamint értékesítenek több ingatlant is.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet is módosította a debreceni közgyűlés a csütörtöki ülésén. Kiegészítették a helyi egyedi védelem hatálya alá tartozó épületek körét, valamint új elemként a védett épületeknél jelölik, hogy teljeskörű vagy részleges védelem a tervezett cél.

Új helyi egyedi védelem alá 25 ingatlant helyeznek, többek közt a Burgundia utca 3/A. és B; a Csapó utca 17-19., 22. és 24. száma, a Mester utca 33. és 35., valamint a Széchenyi utca 19., 20., 21., 23. és 25. szám alatti ingatlanokat.

Alacsonyabb kikiáltási árat kap egy ingatlan

A korábbinál olcsóbban kerül kalapács alá a Hadházi út 6. szám alatti ingatlan. A „lakóház, udvar” megnevezésű, 1940 négyzetméter területű ingatlanon hét, változó méretű felépítmény (35-40 négyzetméter nagyságú lakás) található egymással zártsorúan összeépítve a telek keleti oldalán. Az épületegyüttes rossz műszaki állapotú, az épületgépészeti berendezések elavultak.

Az ingatlan fekvése szerint a Nagyerdőalja városrészen található, átmenő telekként a Kórház utca 15. szám alatt is van közterületi kapcsolata. A Szabályozási Terv szerinti beépítési határokat nem lehet kihasználni a telek adottságaiból és jelenlegi helyzetéből adódóan.

A közgyűlés még 2022 októberében bocsátotta árverésre az ingatlant, melynek kikiáltási árát 173 millió 250 ezer forint (áfamentes) összegben határozta meg. A 2023-ban tartott 7 árverés mind eredménytelenül zárult. Tekintettel az eltelt időre, valamint az ingatlanpiacon bekövetkezett változásokra, az ingatlan forgalmi értékét aktualizálták; az ingatlanforgalmi szakértők 2023 decemberében azt 147 millió 850 ezer forint összegben állapították meg.

Kalapács alá kerül egy társasházi ingatlan is

A Széchenyi u. 43-45. szám alatti ingatlanrészek nyilvános pályázat útján történő együttes értékesítéséről is döntöttek a képviselők. A 3 ezer 564 négyzetméter 2 nagyságú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű társasházi ingatlan telekterületének mintegy negyede társasházi tulajdon, mely 895 négyzetméter nagyságú utcafronti telekrésznek felel meg, míg háromnegyed tulajdoni hányad a debreceni önkormányzaté; ez 2 ezer 669 négyzetméter nagyságú hátsó telekrészt jelent.

A társasház 18 albetétből áll, melyből 7 albetét magánszemélyek, 11 albetét az önkormányzaté. Utóbbiból a valóságban egy albetétet már elbontottak, de ez a tény az ingatlan-nyilvántartásba még nem került be. Az épületek többsége már évek óta üresen áll. Műszaki állapotuk elhanyagolt, nem felelnek meg a mai előírásoknak.

Az ingatlanpiaci szakértők az önkormányzati tulajdonrészek együttes forgalmi értékét 254 millió 900 ezer forintban állapították meg.

Az előterjesztésben szereplő javaslatnak megfelelően nyilvános pályázatot írnak ki azzal, hogy az ingatlanrészek együttes vételárának alsó határa 254 millió 900 ezer forint, és elővásárlási jog illeti meg első helyen a Magyar Államot, őt követően a közös tulajdonú telek tulajdonostársát, a Széchenyi utca 43-45. szám alatti társasházat.

