– A gazda szeme hizlalja a jószágot – kezdte ezzel a mondással köszöntőjét Nagy István agrárminiszter, arra utalván, hogy aki amelyik település vezetősége gondosan jár körbe, sikeres tud lenni és díjakat tud nyerni. – Van azonban valami, ami még ettől is fontosabb. Azt is mondják, hogy a gazda verejtéke gyarapítja a vagyont. Azaz nemcsak nézni kell, hanem erőt megfeszítve alkotni és dolgozni az újabb eredményekért. Ha nem az Alföldön lennénk, azt is mondhatnám, hogy a ma díjazottak hegyeket mozgattak meg – vélekedett, majd hivatalosan is átadta a Nagy Csillának a natúrpark címbirtokosi megállapodást.