A téli pihenő után visszaköltözött a pezsgés a Nemzeti Lovardába: 122 lovas és 187 ló érkezett 2024 első díjugrató versenyére, olvasható a deac.hu-n. Már az első napon DEAC-sikereknek örülhettünk, hiszen a hatéves lovak mezőnyében az ifj. Szabó Gábor által lovagolt Galbatorix Pommex Z zárt az élen, míg a 120 centiméteres fiatal lovas versenyszám második és harmadik helyét Fábián Johanna és Quantum, valamint Fábián Maja és Chacrinue szerezte meg. A nap záróversenye 130 centiméteren zajlott, amely kategóriában ifj. Szabó Gábor három lóval állt starthoz: For the Moment hátán a második lett, Mezőhegyes Chabalával ötödikként zárt úgy, hogy mindkét lóval hibátlanul teljesítette a pályát, míg Xixo Borgia-val a 11. helyet szerezte meg egy verőhibával.

Szombaton duplán duplázott ifj. Szabó Gábor, hiszen a nap két legmagasabb versenyszámának első két helyét ő szerezte meg.

For the Momenttel mindenkit maga mögé utasított 125 centiméteren, Genius Conference hátán pedig második lett. A DEAC kiválósága ezt a teljesítményt megismételte 135 centiméteren is, itt Mezőhegyes Chabalával lett az első, Borgiával a második. A fiatal lovasok között Fábián Maja hetedik, Johanna kilencedik lett.

A záró napra is maradtak DEAC-sikerek. A 15 éves Fábián Johanna 130 centiméteren hibátlan lovaglással harmadik lett Quantummal úgy, hogy a mezőnyben felnőttválogatott lovasokat is sikerült maga mögé utasítania. A hétvége utolsó, 140 centiméteres magasságra kiírt versenyszámáben pedig ifj. Szabó Gábor második lett Mezőhegyes Chabala és harmadik Borgia nyergében.