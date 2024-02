Piros-fehér–zöld-fehér derbik a világban

Az igazán nagy rangadókat az teszi leginkább naggyá, hogy a legnagyobb szurkolótáborral rendelkező csapatok csapnak össze, a Lokomotív és az FTC párharca is ilyen. Ha pedig a pirosak és a zöldek gigászi csatáját nézzük, nem kell messzire menni, ugyanis a világ több tájáról több ilyen összecsapás is beugorhat a futballfanatikusok fejében.

Spanyolországban a Sevilla–Betis, Portugáliában pedig a Benfica–Sporting városi rangadó is ilyen, míg Görögországban az Olympiakosz–Panathinaikosz meccs hatalmas presztízskérdés. Az ír Bohemians és Shamrock között is hatalmas a rivalizálás, míg Németországban a Bayern München Werder Bremen elleni meccse is óriási ütközetet jelent. Ha a piros és zöld klubszínekkel fantáziálunk, Franciaországban a Lille–Saint Étienne, Hollandiában az Ajax–Den Haag, míg Ausztriában a Red Bull Salzburg–Rapid Wien találkozó mozgat meg a legnagyobb tömegeket. Ha pedig a tengerentúlra gondolunk, Kolumbiában az América Cali–Deportivo Cali összecsapás, Brazíliában pedig a Corinthians és a Palmeiras randevúja a legnagyobb derbi, de még a casablancai Raja–Vidad meccsen is kiemelten fontos, mely fél nyer.

Az előző meccs alapján

A DVSC legutóbb három hete hiába játszott jól, végül az FTC elvitte a három pontot a cívisvárosból. Most azonban csak egy győztes és egy vesztes lesz, abban pedig biztosak lehetünk, hogy Dzsudzsák Balázsékat mindennél jobban fűti a revans vágya… Szerdán 19 órától minden kiderül...