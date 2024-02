Ahogyan azt már olvashatták, szerda este a DVSC a hivatalos honlapján tudatta, hogy közös megegyezéssel távozik a klubtól Varga József. „Mindenki Józsikájának” három időszaka is volt nevelőegyüttesénél, a Lokinál, pályafutása legnagyobb eredményeit Debrecenben érte el. A piros-fehér szerelésben kétszáznál is több mérkőzésen lépett pályára, mai napig a szurkolók egyik kedvencének számított, és állíthatjuk, hogy klubikonként is emlegethetjük. A HAON a főszereplőt is megkereste, aki írásban válaszolt kérdéseinkre. A cikkben azt is felidéztük, hogy a jelenleg 35 éves futballistának miképpen alakultak a cívisvárosi alakulatnál a különböző időszakai, és pályafutása során milyen főbb események történtek vele.

Mit jelent, s jelentett számodra a DVSC?

A klub, ahol otthon érzem magam. Akkor is ide vágyok, ha az öltözőben ülök...

Miért a 33-as mezszámot választottad annak idején?

Fiatalként bekerülve a felnőtt csapatba nem nagyon volt választási lehetőségem. Két-három felajánlott lehetőségből ez a szám volt, ami megfogott és tudtam kötni magamhoz valamilyen formában. Hárman vagyunk testvérek, ráadsul 3+3=6, és éppen június 6-án születtem, továbbá a 6-os pozícióban focizom. Aztán az idő múltával annyira hozzám nőtt, meg sem fordult a fejemben, hogy lecseréljem!

Hogyan jellemeznéd a különböző időszakaid a Lokinál?

Gyakorlatilag minden ideköt. A gyerekkoromat a Oláh Gábor utcán töltöttem, rengeteg barátra tettem szert, és még sok szó jut eszembe. Ilyen a szerelem, a siker, a magyar válogatott is. Itt is váltam felnőtté, a Nagyerdei Stadion is a szívemhez nőtt, amihez pedig csak néhány évre kell visszamenni, hogy visszajutottunk az NB I.-be, és nem régen pedig apa lettem. Szavakban nem is igazán lehet mindazt átadni, amit érzek.

Kik voltak azok a játékostársaid, akikkel a DVSC-nél a legjobb kapcsolatot ápoltad?

Természetesen sok játékostársammal voltam jóban, igyekszem azt is felsorolni, hogy kikkel. Ha a Lokiban töltött éveimre gondolok, rögtön eszembe jut Rudi (Rudolf Gergely), Szaki (Szakály Péter) és Maki (Bódi Ádám). Rengeteg közös élményem van Sosival (Sós Bence), Börnivel (Bernáth Csaba), Kicsivel, a Bombázóval (Dombi Tibor) és Mészivel (Mészáros Norbert) is. Sok mindent megéltem Dzsudzsival (Dzsudzsák Balázs), Mamival (Máté Péter), valamint Verpivel (Verpecz István) is, de jó barátomnak mondhatom Kulit (Kulcsár Tamás) és Korhut Mihályt is.

Hogyan élted meg, hogy az utóbbi időszakban már kevesebb játéklehetőséget kaptál?

Nagyon fura érzés volt, amit kellőképpen kellett kezelni. Igyekeztem nem méltatlan helyzetbe kerülni, próbáltam mindig a maximumot nyújtani.

Azt a hírt hallottuk, hogy már a fiatalok segítése is a feladatod volt a DVSC-nél. Ha valóban így volt, hogyan érezted magad ebben a szerepkörben?

Szerencsés vagyok, mert megismerhettem a siker titkát. Ezért elsősorban igyekeztem példát mutatni. Minden öltözőben és a pályán kívül egyaránt. Ha követtek, megnyugvással fogadtam, ha nem, irányt mutattam. Belül valami azt mondja, lesz még ezzel feladatom…

Még júliusban azt nyilatkoztad, hogy csak a Lokiban gondolkodsz. Mi vezetett ahhoz, hogy most mégis felbontottátok a szerződést?

Csak szeretek futballozni. Még hajt az érzés, hogy a pályán hozzam ki magamból a legtöbbet. Hosszú pályafutásra készültem, és még mindig biztos vagyok magamban, és abban is, hogy hosszú éveken keresztül szeretnék futballozni.

Ki kezdeményezte a szerződésed felbontását?

Természetesen én. Figyeltem a jeleket és döntenem kellett, mert már nincs túl sok időm gondolkodni. Biztos vagyok benne, hogy a távozásommal a debreceni kötődésű társaimat is segítem…

Volt-e szó korábban arról, hogy meghosszabbítanák a szerződést?

Nem.

Gyakorlatilag klubikonná váltál. Gondoltad, hogy így távozol? Most milyen szájízzel hagyod el a Lokit?

Egyszerűen csak büszke vagyok arra, amit az elmúlt napokban kaptam. Szurkolók, társak, civil emberek az utcán is kifejezték támogatásukat. Felemelt fejjel távozom most, hozzon bármit is a jövő. Büszke vagyok és ez a büszkeség kötelez. Most nekik is szeretném megmutatni, hogy merjenek hinni önmagukban.

Összességében sikerült megvalósítani az elképeléseidet?

Mindig a maximumra törekedtem és ezt várom a környezetemtől is. Ezen az úton maradok, és majd negyven év múlva jobban ki tudom fejteni válaszom.

Szeretnél-e nyilvánosan elbúcsúzni az egyik Loki-meccsen, vagy esetleg gondoltál-e rá, hogy lesz-e majd búcsúmeccsed?

Most még keveset gondolok erre. Biztos nem nekem kell kezdeményezni. Ha valaki egyszer úgy gondolja, hogy ezt kiérdemeltem, semmiképp sem fogok elszaladni.

A terveid szerint hol láthatunk játszani, meddig szeretnél még futballozni?

Egy olyan kihívást keresek, ahol igazán azt érzem, hogy azt a Varga Józsit keresik, aki mára lettem. A sikerek szerénnyé, a kudarcok erőssé edzettek. Ha feladatom van, állok elébe. Történjen bármi, méltósággal fogadom.

A megérdemelt aranyéremmel 2012-ben

Fotó: Nemzeti Sport-archív

Hogyan került a DVSC-hez?

Varga Józsi Debrecen-Józsán a Gönczy Pál Általános Iskola tanulója volt, ahol Makray Balázs tartott heti néhány alkalommal foglalkozást. Ő volt az, aki látott benne fantáziát, és beajánlotta a debreceni klubokhoz. Szüleinak hatalmas köszönetet mondhat, hiszen időt, pénzt és energiát nem spórolva hordták annak idején az edzésekre. Ha a család ezt akkor nem vállalja be, lehet, hogy nem is lett volna futballista. Először a debreceni Olasz Focisuli csapatában játszott, majd egy DVSC által szervezett válogatón részt vett, ahol olyan teljesítményt nyújtott, mellyel meggyőzte a szakembereket, majd végig járva a korosztályos csapatokat útja a Loki első csapatáig vezetett. Az NB I.-ben 2008 októberében a Kaposvár elleni idegenbeli, 1–0-ra nyert meccsen a csapat kezdőembereként mutatkozott be.

Varga József 21 esztendős korában

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Berobbant a köztudatba

Az első szezonja nagyszerűen sikerült a Debrecennel, amellyel aranyérmes lett a bajnokságban. Már ekkor is a DVSC alapemberének számított, és ezt követően hatalmas szerepe volt abban, hogy a BL-csoportkörbe jutott az együttes, a Kalmar ellen hazai környezetben és idegenben is betalált, de a Levszki Szófia ellen is egy bődületes bombagól fűződik a nevéhez.

A 2009-es Bajnokok Ligája-mérkőzések által az egész ország megismerte, és mivel sokan a szintén kopasz, a Real Madrid egykori dán labdarúgójához, Thomas Gravesenhez hasonlították, így Varga Józsefet a Kárpát-medence Gravesenjeként is emlegették. Ebben az évben októberben ráadásul a válogatottban is bemutatkozott, ahol még sok éven keresztül számítottak rá. 2010-ben amellett, hogy a hazai élvonalban szinte minden meccsen pályán láthattuk, az Európa Liga főtábláján valamennyi találkozót végigjátszotta.

Külföldön is kipróbálta magát

Pályafutása annyira felfele ívelt, sejthető volt, hogy valamikor még egy külföldi alakulatnál is szerepet kaphat, végül a 2012/2013-as tavaszi szezont a német Bundesligás Greuther Fürthnél töltötte. A középpályás a kölcsönszerződés lejárta után rövid ideig visszatért a Lokihoz, de aztán bejelentkezett az angol Championshipben szereplő Middlesbrough, amely szintén kölcsönvette. Varga József tisztesen helytállt, a külföldi klub közölte, hogy bár elégedettek voltak a teljesítményével, de nem tudják kivásárolni a játékjogát.

A DVSC a Dzsudzsák Balázs által fémjelzett PSV-vel is játszott az Európa Ligában

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Újabb DVSC-s évek

Az akkor 25 éves labdarúgót még két évig kötötte kontraktus a DVSC-hez. A visszailleszkedéssel nem volt problémája, hisz jól ismerte a közeget. Nagy reményekkel vágtak neki a szezonnak, a BL-selejtezőkön jól is szerepeltek, azonban a BATE elleni visszavágón hatalmas pofon érte őket, amely kudarc utána kihatott teljesítményükre is. Varga József a 2014/2015-ös, majd az azt követő idényben is remekül játszott, többször is kimagaslott a mezőnyből, ráadásul pazar gólokkal hívta fel magára a figyelmet. Többek között megadatott számára, hogy Loki-mezben a Ferencváros ellen is betalált.

Varga József a Levszki Szófia elleni bombája mellett az egyik legemlékezetesebb találatát az MTK ellen szerezte, 2014 decemberében védhetetlenül tüzelt a kapu bal felső sarkába, – amit az év góljának választottak – volt, aki még a Hortobágy Löböffjeként is hívta.

Emellett a magyar válogatottban is folyamatosan lehetőséget kapott, majd 2016 szeptemberében Debrecenből Székesfehérvárra tette át székelyét.

A magyar riválisoknál

A hajdúsági berkekben sokan nem örültek neki, hogy Varga József a Lokit a hazai rivális Videoton FC kedvéért hagyta ott. A piros-kékeknél is alapember volt két szezonon át, rendre kiegyensúlyozottan teljesített, és hozta a tőle elvártakat. Még a 2018/2019-es bajnokság első két fordulójában kezdőként léphetett pályára, és bár a Dudelange elleni nemzetközi párharcban csak néhány perc jutott neki, a Ludogorec ellen mindkét mérkőzést végigjátszotta, kivette a részét a sikerből. Ezt követően azonban partvonalon kívülre került, így 2018 szeptemberében a Puskás Akadémiához igazolt. Addig gyakorlatilag még pályafutása alatt a kevesebb játéklehetőség miatt egyszer sem volt hullámvölgyben, azonban ekkor a felcsútiaknál is nagy erőfeszítéseket tett meg ahhoz, hogy a csapatba kerüljön. A 2019/2020-as szezonban mindössze négy bajnoki mérkőzésen kapott szerepet, így aztán a DVSC akkori vezetőségének invitálására visszatért a cívisvárosba.

Varga József mindent megtett a Lokiért!

Fotó: Czinege Melinda/Napló-archív

A harmadik debreceni időszak

A példás hozzáállásáról és munkabírásáról ismert, „Dzsozy” becenévre is hallgató futballista azért igazolt ismét a DVSC-hez, hogy a másodosztályból az NB I.-be visszasegítse az együttest. Miután az NB II.-ben is aranyérmes lett, az élvonalban is nagy szerepe volt abban, hogy a Loki előbb simán bennmaradt a bajnokságban, majd tavaly a harmadik pozícióban zárt.

Azonban fokozatosan már egyre kevesebb játékperc jutott neki, a mostani szezonban már csak epizódszerepet töltött be, és mindössze három bajnokin lépett pályára. Ahogyan a klub honlapján olvasható, a középpályás szeretné még labdarúgó pályafutását folytatni, s ennek érdekében született a megegyezés a felek között a munkaszerződés felbontásáról.

Nem feledjük soha!

Ahogyan e sorok írója egy korábbi jegyzetében említette, habár az idők változnak, de ha egy játékos beírta magát a debreceniek szívébe, ott marad örökké. Varga József is közéjük tartozik, és ahogyan azt a dvsc.hu a közleményében is tudatta: Józsikát még visszavárják! Van az a mondás, hogy három a magyar igazság, egy a ráadás, amely tehát még ebben az esetben is megvalósulhat. Varga József amellett, hogy 34-szeres válogatottnak mondhatja magát, a Debrecennel háromszoros NB I.-es bajnok, egyszeres másodosztályú aranyérmes és háromszoros kupagyőztes lett. Ha pedig a Bajnokok Ligája és EL-időszakára gondolunk, az ő nevére mindig emlékezni fogunk, mint ahogyan a 33-es mezszámra is, amit a Lokiban mindvégig viselt.

Véget ért tehát egy hosszú, szép pillanatokkal teli időszak, de a DVSC-szurkolók sosem fogják feledni, amit „mindenki Józsikája”, „Kárpát medence Gravesenje”, Hortobágy Löböffje, vagy egyszerűen csak Dzsozy tett a klubért és a csapatért, és ahhoz kétség sem férhet, hogy még valahol látjuk a pályán.

A DVSC a következő videóval búcsúzott a játékostól: