Ahogy arról portálunkon már beszámoltunk, Varga József, a Loki saját nevelésű középpályása csütörtökön hosszabbította meg szerződését a piros-fehéreknél. A rutinos játékos elmondta, örül, hogy sikerült dűlőre jutniuk a folytatásról. – Nem gondolkodtam más lehetőségben – hangsúlyozta. –A csapat másodosztályba kerülése után két céllal jöttem vissza a DVSC-be: hogy azonnal visszakerüljünk az élvonalba, és majd idővel itt tudjam befejezni a pályafutásomat. Harmincöt éves lettem a nyáron, illetve volt egy bokasérülésem a szezon végén, ami nyilván nem volt semmilyen szempontból szerencsés, de hál' istennek ez már a múlté, és nagyon örülök annak, hogy sikerült megállapodni a folytatásról.

Bízom abban, hogy az idei szezon is hasonlóan sikerül az együttesnek, mint az előző.

Az a jövő zenéje, hogy nekem ebben mennyi szerep jut, de akármennyit kapok, azt szeretném megragadni, és hozzátenni a magamét – mondta Varga József, akinek a posztján az egyik legnagyobb a rivalizálás a gárdán belül. – Talán az én posztom a legsűrűbb nálunk, de egy csapat életében mindig jó, ha van konkurencia, mert többet hoznak ki magukból és egymásból a játékosok. Nyilván a korábbiakhoz képest sokkal nehezebb dolgom is van, hiszen a korom nem mellettem szól, de a tőlem telhető legtöbbet ki fogom hozni magamból, és megpróbálok pályán is, valamint azon kívül is ugyanígy segíteni, ahogy eddig is tettem – fogalmazott.

Élvezhető a felkészülés

A játékos a felkészülésről szólva elmondta, szerencséjükre szinte minden gyakorlatot labdával végeznek, minimális a száraz futás, amiatt senki nem érzi úgy, hogy ez egy olyan monoton felkészülés lenne, mint amikor álló nap futtatják a sportolót. – Kemény, mert beletesszük a munkát, és azokat a megkövetelt szakmai dolgokat, amiket elvár tőlünk a mester, de a labdás gyakorlatok miatt abszolút élvezhető a felkészülés eddig.

Szombaton indulunk Ausztriába, szerintem várnak ránk még nehéz napok.

Nem is számolom, hányadik edzőtáborom lesz ez már. Nyilván más ez már ahhoz képest, mint amikor fiatalon az ember először megy a csapattal, hiszen akkor még nem tudta mi vár rá, milyen új dolgokkal fog szembesülni. Egy edzőtábor mindig tökéletes arra, hogy a megszokott közegből kizökkenve összehozza a csapatot, tovább erősödjön a kohézió, úgyhogy biztos vagyok benne, jól fognak telni az ausztriai napok – nyilatkozta a 34-szeres válogatott labdarúgó.

MSZ