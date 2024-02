Ahogyan olvashatták, a DVSC labdarúgócsapata múlt szombaton az FTC ellen rendkívül szoros mérkőzésen egy góllal maradt alul. Mivel azt megelőzően Újpesten Kusnyir Erik súlyos sérülést szenvedett, így Szrdjan Blagojevics vezetőedző Baranyai Nimródnak szavazott bizalmat. A Nimi becenévre hallgató játékos meggyőző teljesítményt nyújtott, szerinte a döntetlen reálisabb lett volna. – Úgy gondolom, hogy a csapat hatalmasat dolgozott, mind fizikálisan, mind mentálisan. Sajnos ez nem mutatkozott meg az eredményben.

Mindenképp több volt abban a meccsben, de innen megyünk tovább, és továbbra is megteszünk mindent a győzelemért. Bízom benne, hogy a következő mérkőzésen jobban kijön nekünk a lépés, és Székesfehérvárról elhozzuk a három pontot

– hangoztatta a Haonnak Baranyai Nimród.

A Loki-szurkolók támogatása nélkülözhetetlen

A Loki következőnek vasárnap 15 órától a Fehérvár FC vendégeként lép pályára, a jobb oldal védő pozícióban pedig nagy valószínűséggel ismét Baranyai Nimród lesz a kezdő.

– Sajnálatos módon Kusnyir Erik hosszú időre kidőlt, remélem, mielőbb meggyógyul, és visszatér a pályára. Igyekszem megragadni a lehetőséget, és tudásom javát nyújtani. A Fehérvár egy nagyon egységes csapat, télen ráadásul minőségi igazolásaik voltak. Természetesen videók alapján is készültünk, tudjuk, mit kell tennünk támadásban és védekezésben egyaránt. Reméljük, meglesz a hőn áhított siker – fogalmazott a 25-ös mezszámú futballista, aki azt is hozzátette, reméli, idegenbe is minél több Loki-szurkoló kíséri el a csapatot.

A Ferencváros ellen nagyon sok szurkoló szorított nekünk, elmondhatatlanul hálásak vagyunk nekik. A drukkerek támogatására Fehérváron is szükségünk lesz, bízunk benne, hogy a debreceniek ott is parázs hangulatot teremtenek majd. Tudjuk, hogy a DVSC–Fehérvár rangadón mindig presztízskérdés, ki nyer, amely fontos nekünk és a fanatikusainknak is, igyekszünk mindent megtenni a sikerért

– emelte ki.

Hisznek a sikerben

A DVSC 29 ponttal jelenleg a tabella 5. helyén áll, míg a 36 pontos Fehérvár FC a 3. pozíciót foglalja el. Ahhoz, hogy a cívisvárosiak tartsák a lépést az élbollyal, a csapat háza táján egy győzelem nagyon jól jönne, amit Szrdjan Blagojevics vezetőedző is tud. – Amióta itt vagyok a Lokinál, rendkívül érdekes a Fehérvár helyzete. Sokáig nem teljesítettek úgy, ahogyan azt elvárták tőlük, de most már ott vannak elöl, ott, ahova valójában tartoznak. Ha ránézünk a tabellára, láthatjuk, hogy az NB I.-ben nagy esélyük van a dobogós helyezés elérésre. Jó csapatuk van egy remek edzővel, ráadásul télen még nagyszerűen is erősítettek.

Mondanom sem kell, milyen nehéz mérkőzés előtt állunk, de mint mindig felhívom rá a figyelmet, hinnünk kell magunkban, mert képesek vagyunk rá, hogy felvegyük a Fehérvárral a versenyt

– mondta Szrdjan Blagojevics.

Szrdjan Blagojevics szeretné, ha játékosai kihoznák magukból a maximumot

Forrás: Molnár Péter

A mester azt is megfogalmazta, hogy mi lehet a piros-kékek elleni összecsapáson a kulcs. – Semmi sem garantálja a jó eredményt, de amennyiben a játékosaim azt nyújtják, amire képesek, mindenképp esélyünk van a győzelemre.

Az előző hetekben volt, amikor nagyon jól játszottunk, mégsem sikerült nyernünk, de Újpesten például nem teljesítettünk jól, ennek ellenére három ponttal gazdagodtunk, tehát sok tényezőn múlik a siker. Ez most egy hatalmas rangadó lesz, szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy csökkentsük a dobogón lévő csapatokkal szembeni különbséget

– zárta Szrdjan Blagojevics.

Az előző, Vidi elleni találkozók jól alakultak a hajdúságiak számára. A DVSC legutóbb egy éve játszott Fehérváron, az a bajnoki mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. Ezt követően még kétszer a Nagyerdei Stadionban találkoztak a felek, tavaly áprilisban 2–0-ra, majd októberben 3–1-re nyert a Debrecen. A vasárnap 15 órakor kezdődő összecsapásra valószínűleg sok Loki-szurkoló látogat majd el, de aki nem tud a helyszínen szorítani kedvenceiért, az események az M4 Sporton is követhetőek lesznek.