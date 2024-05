Hosszú sorban vonultak a népviseletbe öltözött, gyerekek, fiatalok és idősebbek szombaton a püspökladányi '48-as emlékműhöz. Hagyományokhoz híven itt tartották meg a Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál megnyitóját. A Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület rendezésében immár ez a harmincadik fesztivál volt a sorban.

Közel négyszáz fellépő vett részt a püspökladányi fesztiválon

Forrás: Lévai Péter-archív

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka, az egyesület elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, a jubileumi fesztivál és ez a különleges évforduló alkalmat ad arra, hogy méltó módon ünnepeljék a magyar néphagyományt és annak éltető erejét. Mint mondta, a népzene és a népi kultúra nemcsak a múlt részei, hanem ma is elő hagyományok, melyek az identitásunk részeit képezik.

Püspökladányba sokakat elhozott már ez a fesztivál

Püspökladány városának nevében Ráczné Fekete Ilona önkormányzati képviselő köszöntötte a több száz néptáncost. Örömét fejezte ki aziránt, hogy nemcsak Hajdú-Bihar számos településéről, de még Székelyföldről és Gyuláról is érkeztek fellépők. Az elmúlt évtizedében nagyon sok helyről nagyon sok csoport jelent meg Püspökladányban a néptánc, a népzene és népmese éltetéséért.

Az idei fesztiválon is átadták az Örökségünkért díjat, melyet idén Horváth Péter, a gyulai Harruckern táncegyüttes vezetője vehetett át.

A megnyitó a már szokásos módon, a fesztivál himnuszával indult, több százan énekelték az A ladányi, a ladányi torony tetejébe.. kezdetű dalt, s természetesen a szoknyák is perdültek a jól ismert zenére. Majd gólyalábasok vezetésével indult a menet a ladányi utcákon, a végállomás a helyi művelődési ház volt, ahol egészen estig váltották egymást a színpadon a kiváló előadók.