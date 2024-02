A létavértesi lakos kiemelte, hogy kiskorában arról álmodozott, hogy futballista legyen, a serdülő csapatban idősebb Plókai Mihály volt az edzője. Azonban mivel akkor szemüveget viselt, ez meggátolta abban, hogy a legjobb teljesítményét nyújtsa, így még egészen fiatalon annyit mondott a labdarúgó karrierjének, és később katona lett, manapság pedig egy biztonsági cégnél dolgozik.

Azonban 14 évesen a szurkolás annál inkább megragadta, a Nagyerdei Stadionban manapság is a B-közép táján szorít kedvenc csapatának.

– Az első mérkőzés, amelyen élőben szurkoltam a Lokinak, egy Ferencváros elleni volt. Magyar Balázs góljával a Debrecen úgy nyert 1–0-ra, hogy Mező József büntetőt hárított. Fiatalként lepedőből készítettünk zászlót, amely elengedhetetlen kellék volt a lelátón.

Aztán teltek-múltak az évek, a DVSC egyre sikeresebb lett, Sándor Tamás volt a kedvenc játékosom, de Dombi Tibi játékát is nagyon kedveltem.

Utóbbi játékostól később személyesen is kaptam egy piros felsőt, míg a Sándor-mezért negyvenötezer forintot fizettem. Az egykori csapatkapitánnyal néhány éve a DEAC egyik kupameccse után szóba is elegyedtem, de akkor a gyűjteményről nem esett szó – tette hozzá.

Létavértesen menő a Loki-mez

Szó esett arról is, hogy Vónya József mezgyűjteményét egyre többen nézik meg személyesen. Létavértesen gyakorlatilag mindenki tudja, hogy halmozza a sportolók – elsősorban futballisták – dresszeit. A településen egyébként korábban a DVSC harmadosztályú fiókcsapata is játszott, így sokan rendelkeznek a Vasutas logójával ellátott ruhákkal. Sokszor az is előfordult, hogy a Létavértes vármegyei futballcsapata Loki-mezben futott ki a pályára. Vónya József tisztában van ezzel, de mint kiemelte, a „mennyei megyeiből” inkább a Monostorpályi lelkes rajongója.

Mezekből nincs hiány

Forrás: Kiss Annamarie

Más mezek is vonzzák

Vónya József arról is beszélt, hogy a mezekben – és leginkább a játékosok által a meccsen viselt felsőkben – sokan bizniszt látnak, mivel 20-30 ezer forinttól az értékhatár a csillagos ég, de ő nem ad el, kizárólag csak vesz. A gyűjteménynek külön helyiség van fenntartva, a kopás megakadályozásának érdekében pedig érdemes a hőfokra és a fényviszonyokra is odafigyelni. – Nemcsak kaptam, hanem vásároltam én is nagyon sok mezt. Egy darabig csak a DVSC-dresszeket gyűjtöttem, de aztán más NB I.-es és NB II.-es együttesek felszereléseire is szert tettem.

Fontos az összeköttetés, szerencsére egyre többen segítenek nekem, hogy a darabszámot növeljem. Nem régen Vancsa Mikivel és Korhut Mihállyal vettem fel a kapcsolatot, abban bízok, hogy később tőlük is kaphatok szép kellékeket

– fogalmazott.

A mezgyűjtő kitért arra is, hogy a falán díszeleg két Bajnokok Ligája-mez, valamint Plókai Mihály stadionavatón viselt pólója is. Loki-szurkolóként azonban valamikor mégis furcsán néznek rá, hogy a riválisok felszerelése is megtalálható a szobában.

Vannak fehérvári barátaim, akik a Videoton-ereklyékhez segítettek hozzá, de található nálam több ferencvárosi mez is. Egy másik szurkolótól a leghúzósabb áron egyébként Sigér Dávid zöld-fehér dresszét szereztem meg, de van itt még régi Gázszer és siófoki ruházat, honvédos Baráth Botond pedig miután megtudta, hogy ennyire fanatikus gyűjtő vagyok, nekem adta a cipőjétől kedve a nadrágját és mezét

– hangoztatta.

Vónya József azt is elárulta, hogy a kollekció jelenleg egy híján félszáz debreceni mezt tartalmaz, ha pedig a többi csapat ereklyéit is hozzávesszük, a sportszobában összesen 136 kincs lakozik.

– Van olyan, hogy egy nap három-négy, vagy akár öt mez érkezik mostanság. Örülök, hogy már egyre több gyűjtő ismer, akik tudják, hogy ami hozzám kerül, az jó kézben van. Van itt régi kapusmeztől a DVSC legújabb mezéig minden, de ez a szenvedély már bennem lakozik, hatalmas eredmény lenne, ha idén eljutnék kétszáz mezig – mondta bizakodóan.

Idén meglehet a 200. mez

Eredeti Dzsudzsák-mezre vágyik

Vónya József arról álmodozik, hogy a DVSC labdarúgócsapata valaha ismét egy nemzetközi kupa csoportkörében indulhasson. Szereti a saját nevelésű játékosokat, s mint felhívta rá a figyelmet, ő annak is örül, ha egy-egy játékosnak jobban megy a játék. Azonban nem szeret kiemelni senkit, mert elsősorban inkább a csapat győzelméért szorít.

Szerinte az együttes jól kezdte a tavaszi idényt, bízik benne, hogy szeretett csapata odaérhet a dobogóra.

– Egyedül élek, sokat dolgozok, de a mezgyűjtés és a meccsre járás boldogít. Szerintem eddig nagyszerűen teljesít a Debrecen a bajnokságban, hiszem, hogy meglehet ismét a hőn áhított érem és azzal együtt a nemzetközi kupaselejtező. Nehéz összeegyeztetni mindent, hogy a DVSC és a Monostorpályi meccsein is mindig ott legyek, ez már csak fizikailag is sokszor képtelenség. Azonban ha van rá időm, ha esik, vagy szakad, győzelmek és vereségek esetén is szurkolni fogok, soha sem pártolok el szeretett klubom mellől.

Remélem, hogy egyszer Dzsudzsák Balázs meccsmezét is megszerezhetem, de bármilyen sportereklyének örülök. A gyűjtéshez kitartás és idő kell, de hiszem, hogy a kollekcióm még sokáig fog gyarapodni

– zárta Vónya József.