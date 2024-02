Népi szecessziós cserepek

A kerámiagyűjtő érdeklődésünkre elmondta, miért állnak közel a szívéhez a népi szecessziós cserepek, többek közt a hódmezővásárhelyi kismesterek és a Majolikatelep kiemelkedő művészeinek alkotásai. – Az említett műhelyeknek a célközönsége a közép- és kispolgárság, tanárok, mérnökök, orvosok, kispénzű hivatalnokok és kisbirtokosok voltak; ők azok, akiknek igyekszek emléket állítani a gyűjteményemmel – árulta el Szöőr Árpád, aki körülbelül 17 éve rabja az alkotásoknak és a mögöttük álló történeteknek.

Hozzátette, amikor még annyira nem került közel a tárgyakhoz, és nem ismerte azokat, akkor szinte válogatás nélkül megvásárolt mindent, jóformán nem érdekelte, mikor készült, miből és hogyan, csak az volt számára a fontos, annak a szignója legyen rajta, akinek a munkásságát kedveli. Ez azonban mára megváltozott.

Ma már nem azzal a céllal vásárolok, hogy még eggyel több legyen és duzzassza az egyébként is szép számmal rendelkező gyűjteményemet. Sokkal inkább az a döntésem fő mozgatója, hogy mennyire hiányos anélkül egy-egy kollekcióm, tehát sokkal tudatosabb vagyok, mint korábban

– hangsúlyozta, majd összegzést adott kincseiről.

A páros kés nagyon ritka kincs

Forrás: Molnár Péter

Ezek a debrecenieket is érdekelhetik

– Többnyire népi szecessziós kerámiák vannak a tulajdonomban, amelyek a korábban is említett Badár Balázs mezőtúri, Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasok, valamint a Hódmezővásárhelyi Művészek Majolika és Agyagipari Telepének művei és vásárhelyi kismesterek alkotásai. De itt megjegyezném, vannak olyan tárgyak is, amik a debreceniek érdeklődését minden bizonnyal felkeltenék, mint az 1830-as évekből származó mezőcsáti tányér, ami egy kakasembert ábrázol – mutatta meg a tárgyat. Mint mondta, valószínűleg a neves fazekasmester, Rajczy Mihály egy korai munkája. A tányér motívumai szépen példázzák, hogy sok ottani fazekashoz hasonlóan a szakmát ő is egy debreceni mestertől tanulhatta.

Majd a gyűjtő elővett egy páros kést is, ami még inkább érdekes lehet az olvasók számára. – Ez egy 1926-os páros kés, kifogástalan állapotú, amit akkoriban egy debreceni mester, Németi készített, még az Apafi utcán volt a műhelye. A bicskagyűjtők körében ez egy igazán vágyott tárgy, nagyon kevés van belőle, és tényleg tökéletes állapotban van. Kicsit utánajártam a történetének, és miután egy svédországi aukción megvásároltam, kiderült, egy svéd diplomata vendégeskedett hazánkban, ő kapta évtizedekkel ezelőtt, a házában lapult sokáig – osztotta meg portálunkkal.

Tervben egy múzeum

Mint megtudtuk, Szöőr Árpád itthon már többször kiállította gyűjteményének darabjait, van egy közösségi oldala is, ahol hetente ír egy-egy, a birtokában lévő tárgynak a múltjáról.

Arról is kérdeztük, mi a célja a gyűjteménnyel. – Örülök, hogy nem úgy jártam, mint sok más fiatal, aki egy hasonlóan szép tárgyat örököl, mint én, és eladja, aztán elfelejti még azt is, hogy létezett. Velem ez nem így történt. Egy tárgyat kaptam a sorstól, ami alapja lett egy „várnak”, amit tanulással, tárgyismerettel, szorgalommal tudtam felépíteni – erre mindenképpen büszke vagyok. Így nemcsak tárgyakkal lettem gazdagabb, hanem tudással is, ami pedig örökké az enyém marad – tette hozzá.