Ha van hely, ahol újra gyermeknek érezhetjük magunkat, akkor az Tóth Csaba féltve őrzött szobája. Nappal még fény sem ölelheti magához oltalma alatt álló kincseit – sötét van, hogy napfény ne érje a tárgyakat –, melyek között vannak ötvenéves ereklyék is. A kis híján negyvenöt éves debreceni férfi kisfiúként imádott kedvenc játékaival játszani, viszont ahogy idősödött, játékaival együtt emlékei is beporosodtak. A mindennapos munka és tennivalók átvették a hatalmat, azonban a sors kegyes volt a cívisvárosi játékgyűjtővel. Mint megtudtuk, hozzávetőleg hét évvel ezelőtt felesége hazaállított egy zsák játékszerrel, és Tóth Csaba akkor döbbent rá, milyen sokat is jelentettek számára a hasonló tárgyak. Előtört belőle rengeteg szép gyermekkori emlék: milyen érzés volt átvenni az első ajándékot a szülőktől, nagyszülőktől. Egyre csak mélyebbre „ásott” a zsákban és ezzel együtt emlékeiben, míg eldöntötte: az egyes tárgyak hiányzó részeit beszerzi, és eléri, hogy azok régi pompájukban tündököljenek. Ennek már hét éve, azóta nemcsak az esztendők teltek, hanem a gyűjtemény is egyre hatalmasabbra duzzadt: jelenleg csaknem 700 darab gyermekjáték díszíti a családi ház emeletén található tetőtéri szobát.