A DVSC labdarúgócsapata a DVTK elleni döntetlen és az Újpesten aratott győzelem után szombaton 17.30-tól a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadta az OTP Bank Liga 20. fordulójában. Mindig óriási presztízskérdés, hogy mely csapat nyeri az ősi rangadót, amely ezúttal sem volt másképp. A derbit most is hatalmas érdeklődés övezte, már órákkal a mérkőzés előtt pirosba borult Debrecen, 12.114 fő foglalt helyet a Nagyerdei Stadion lelátóján.

Mivel a játéknapon a Puskás Akadémia és a Fehérvár FC is nyert, ennek tudatában még pikánsabb találkozóra számíthattunk. A Loki csapatában nem láthattuk Kusnyir Eriket, aki az előző találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett, így hosszú kihagyás vár rá. Társai együttéreztek vele, és üzentek neki: „Várunk vissza Erik” feliratú pólóban vonultak ki a pályára.

Csodálatos indítás

Álomszerűen kezdett a DVSC, a bal szélen Bárány vitte el a labdát, majd passzolt Domingueshez, aki szép cselekkel próbált bejutni a tizenhatoson belülre.

Ő még nem járt sikerrel, de az üresen érkező Christian Manrique már igen, aki az átvétel után nem sokat gondolkodott, határozottan a kapu közepébe gurított, Dibusznak esélye sem volt odaérnie (1–0).

A hangorkántól felrobbant a stadion, a gól megalapozta, hogy jó színvonalú, támadó szellemben zajló mérkőzést lássunk.

Nem sokáig tartott

Azonban nem sok idő telt el, a Ferencváros máris egyenlített: a bal szélről, Abu Fanitól jött beadást Varga Barnabás csúsztatta a hazaiak kapujába (1–1).

Bár a zöld-fehérek többet támadtak, a Vasutas is túljutott a felezőn, sőt, a debreceniek előtt még kisebb helyzetek is adódtak. Zachariassen betörései azonban életveszélyesek voltak, de hol Ferenczi, hol Pellumbi vágta ki előle a játékszert. A vendégek fölénye később sem érvényesült, a DVSC szervezetten védekezett. Egy-egy labdaszerzés után Bárány és Dzsudzsák próbálkozhatott, de nem jártak sikerrel. Rövid időre a két szélen Szécsi és Domingues helyet cserélt.

Szívvel-lélekkel mentek

A szurkolók varázslatos hangulatot teremtettek, a 33. percben hatalmas taps szólt Megyerinek, hiszen a lehető legjobb ütemben kimozdulva kapujából Varga Barnabás elől pöckölte el a labdát. Annak ellenére, hogy igen pikáns volt a hangulat, a pályán pedig több játékos is feszült volt, Berke Balázs játékvezető zsebéből csak a 35. percben került elő sárga lap, amit Makreckisnek adott Domingues buktatásáért. A Loki rendkívül harcos felfogásban játszott, szívvel-lélekkel küzdöttek, a 37. minutumban pedig kis híján Bárány Donát juttatta előnyhöz a házigazdákat, ám Dibusz reflexszerűen hárított. A vége egyértelműen a piros-fehéreké volt, Szécsi is próbálkozhatott, csakhogy csúnyán fölé lőtt. Újabb helyzet pedig már nem is volt, így a csapatok 1–1-es döntetlennél vonulhattak az öltözőbe.

Kiegyenlített küzdelem

A második félidőt a DVSC kezdte, Szécsi pedig jól találta meg Bárányt, akinek lövése azonban a kapu mellett süvített el. Később az FTC is próbálkozott, de a debreceni alakulat továbbra is nagyszerűen állta a sarat. A vendégek azonban már nem voltak annyira veszélyesek, bőven adódtak a Loki előtt is lehetőségek. A 66. percben cserére szánta el magát Szrdjan Blagojevics: Szécsi helyett Oliveira érkezett. Ezt követően egyértelműen benne volt a debreceniekben a gól, előbb Baranyai Nimród betörése u

tán Manrique tüzelt, majd Bárány is próbálkozott, csakhogy Dibuszon nem lehetett kifogni.

A piros-fehérek helyzeteit követően a 74. percben a Ferencváros gyakorlatilag a semmiből szerzett vezetést: Marquinhos hajszálpontosan célzott Zachariassenhez, aki fejjel a játékszert könnyen juttatta át a gólvonalon (1–2).

Nem adták fel

A debreceniek nem törtek meg, Dzsudzsák a léc alá célzott, de Dibusz annyira jó napot fogott ki, hogy még azt is kiszedte. Mindent egy lapra feltéve támadott a Loki, a végére érkezett Thor, majd Szuhodovszki és Batai is. A hazaiak hatalmas nyomást helyeztek a Fradira, a zöld-fehér mezeseknél az utolsó tíz percben alig volt labda. Hat perc volt a hosszabbítás, de a DVSC-játékosok hiába teljesítettek erőn felül, nem tudták ismét megzördíteni a hálót, így a Ferencváros elvitte a három pontot Debrecenből.