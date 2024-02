Még épp, hogy elkezdődött az OTP Bank Liga tavaszi idénye, de egy szünnap után már folytatódott is. A DVSC a múlt szombati, DVTK elleni 2–2-es döntetlent követően kedden 17.45-től Újpesten lépett pályára.

A mérkőzés előtt néhány órával biztossá vált, hogy Roderick Duchatelet eladja a fővárosi klubot. Az Újpest FC honlapján publikált közlemény szerint megszületett a megállapodás a MOL Vagyonkezelő Zrt. és az Újpest 1885 Futball Kft. tulajdonosa között, amelynek értelmében a MOL-csoport leányvállalata többségi tulajdont szerez az Újpest Football Clubot üzemeltető kft-ben. Kérdéses volt tehát, hogy ez a döntés miképpen hat a szebb napokat is megélő lila-fehérekre, és milyen lesz a hangulat a Szusza Ferenc Stadionban.

Az összecsapás előtt a Loki a 6., míg a fővárosi gárda a 9. pozíciót foglalta el a tabellán. A felek legutóbb szeptemberben a Nagyerdei Stadionban találkoztak, akkor az Újpest 2–1-re nyert, így Ferenczi Jánoséknak volt miért visszavágniuk. A piros-fehéreknek az utóbbi időben nem sok babér termett a Szusza Ferenc Stadionban, ahol 2013 novemberében arattak győzelmet utoljára, így egy több mint tíz éves átkot kellett volna megtörniük. Azonban mikor, ha nem most? – tehették fel a hajdú-bihariak a kérdést nem véletlenül, hiszen a budapestiek az utóbbi 8 tétmeccsüket elvesztették.

Nem indult jól

Szrdjan Blagojevics a kezdő tizenegyen a Diósgyőr ellenihez képest öt helyen is változtatott: Pellumbi, Dzsudzsák, Manrique, Szécsi és Bárány helyett ugyanis Lagator, Loncsar, Ojediran, Vajda és Thor kapott lehetőséget, a csapatkapitányi karszalagot pedig ezúttal Ferenczi viselte.

Mindössze 43 másodperc kellett a lila mezben játszó Újpestnek arra, hogy eljusson a Loki kapujáig, de Csoboth Kevin lövését magabiztosan hárította Megyeri Balázs. A fehér dresszben látható debreceniek aztán rövid ideig át is vették az irányítást, de nagyobb helyzetet nem igazán tudtak kidolgozni. Az első negyedórában a mezőnyben zajlott a játék, a csapatok egymás hibáiból próbáltak élni, de egy-egy kockázatos megoldás után valaki mindig mentett.

A Loki-szurkolók a 17. percben azért foghatták a fejüket, mivel Kusnyir Erik egy sprint után a földön maradt. A játékot már nem is tudta folytatni, helyére Baranyai Nimród érkezett.

Helyzetek nélkül

Kicsivel később Oliveira középre tartó lövését Banai védte, majd tíz perc múlva Loncsar passzát követően ismét a svájci-portugál játékos előtt adódott lehetőség, de akkor az újpesti védők blokkoltak. Nem volt túl nagy az iram, a kapusoknak sem akadt túl sok dolga, a játékot leginkább a pálya középső felében tördelték apró szabálytalanságok.

A mérkőzést az újpesti drukkerek pirotechnika-showja színesítette, de a szép számmal megjelenő debreceni ultrák is kitettek magukért, sőt, sok esetben a debreceniek rigmusaitól volt hangos a stadion.

A lelátón tehát megjelent a tűz, ám a DVSC-játékosok hiába próbáltak meg mindent, nem tudták az Újpest védelmét feltörni, az ellenfél tizenhatosán belül a 30. perc után azonban egyik fehér mezes sem érintette a játékszert. Az újpestiektől néha Csoboth szólózott, de Dreskovics és Lagator is rendre jól megoldotta feladatát. A 44. percben Ojediran is a földre rogyott, de egy gyors ápolás után vissza is tért, s még buktatta is a hazaiak legveszélyesebb támadóját. Azonban a házigazdák szabadrúgása veszélytelen volt, így gól nélküli döntetlennél vonulhattak a csapatok az öltözőbe.

Megváltozott a játék képe

A félidőben kettőt cserélt a Debrecen: Vajda helyére Domingues érkezett, míg Szuhodovszkit Manrique váltotta. A pályán továbbra sem túl sok esemény történt, ám az 57. percben Jevtoszki túlzott mértékű erőbevetéssel rúgta föl Ojedirant. Eddig ugyan még lap sem volt a találkozón, de ekkor mindenki szeme Pintér Csaba játékvezetőre szegeződött, aki először ugyan sárga kártyát mutatott fel, de a VAR-ozás után kiállította a szabálytalankodó játékost.

Aztán emberelőnyben valamelyest feltámadt a Vasutas támadójátéka, de a középre adott labdák továbbra is pontatlanok voltak. Viszont a 69. percben Loncsar helyett jött Dzsudzsák, aki néhány perccel a pályára lépését követően el is vállalt egy lövést, ám az nem talált kaput. Ezen túl ugyan szögletből Thor lábára varázsolta a labdát, de a hajdúságiak új izlandi igazolása sem volt sikeresebb.

Azonban a 78. percben az újpesti védelem bealudt, Ferenczi középre adott labdáját pedig az üresen érkező Domingues az újpesti kapuba fejelte (0–1).

A 84. minutumban pedig a Lokomotív kis híján el is döntötte a három pont sorsát: Dreskovics fejese után Thor Ulfarsson szintén a fejével ért a labdához, amivel ugyan megzörgette a hálót, csakhogy a VAR-ozás után a játékvezető a gólt érvénytelenítette. Az Újpest próbálta megragadni az utolsó esélyt az egyenlítésre, Megyerinek pedig ugyan sokáig dolga sem akadt, de a rendes játékidő vége előtt négy perccel a jobb alsó sarokhoz odaért és hatástalanított.

A sok videózás miatt hét perc volt a hosszabbítás, azonban a Loki újabb gólt lőtt: Dzsudzsák jobb szélről adott középre, Domingues pedig másodjára is eredményes volt, így gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Az Újpest még a 99. percben büntetőhöz jutott, amit Morschel értékesített, de aztán a hármas sípszó következett, ami azt jelentette: az Újpest otthonában több mint tíz év után nyert a Loki!

Labdarúgó OTP Bank Liga, 19. forduló Újpest FC–DVSC 1–2 (0–0) Szusza Ferenc Stadion, 2610 néző. Vezette: Pintér Cs. Újpest: Banai – Pauljevic, Antzoulas, Fehér Cs., Tamás K. – Mack (Radosevic, 93.), Mörschel – Kiss T. (Simon, 63.), Jevtoski, Csoboth (Ganea, 76.) – Sasere (Ambrose, 76.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic. DVSC: Megyeri – Kusnyir (Baranyai, 22.), Dreskovic, Lagator, Ferenczi – Ojediran, Loncar (Dzsudzsák, 69.) – Vajda (Domingues, 46.), Szuhodovszki (Manrique, 46.), Joao Oliveira (Tuboly, 91.) – Thor. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic. Gól: Mörschel (101.-büntetőből, illetve (Domingues (78., 94.). Sárga lap: Mack (68.), illetve Lagator (68.). Kiállítva: Jevtoski (59.).