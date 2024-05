Ahogy arról már beszámoltunk, idén negyedjére találkoztak Debrecenben a múlt, a jelen és a jövő autócsodái a Debrecen Drive-on. Az érdeklődők idén május 24-26 között látványos bemutatókat, érdekes játékokat, „celebfutamot” és szakmai előadásokat is láthattak. Ezek között volt autós foci is, amelyen részt vett többek között Győzike is egy kabrió volánja mögött. A feladat adott volt, egy hatalmas labdát kellett az autóval „elrúgni”, ezt pedig igen látványosan meg is tett.

Az esemény programjairól további információt és fotókat az alábbi cikkeinkben talál: