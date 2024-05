Immár negyedik alkalommal találkoztak a lóerők és az autók szerelmesei a Nagyerdei Stadion környékén, idén május 24-26 között várja az érdeklődőket a Debrecen Drive. Az elmúlt évekhez hasonlóan nemcsak az autók szerelmeseinek, hanem az egész családnak kedveztek a szervezők az igazán gazdag programkínálattal. A két nap alatt a múlt, a jelen és a jövő autócsodáinak kiállítása mellett látványos bemutatókkal, érdekes játékokkal, „celebfutammal” és szakmai előadásokkal is várták az érdeklődőket.

A Debrecen Drive idén is olyan érdekességekkel szolgált, amit nem minden nap láthat az ember

Forrás: Molnár Péter

A főbejárat kapuját átlépve már kereshettük az állunkat, ugyanis a jelenkor legszebb csúcskategóriás járművei néztek velünk farkasszemet. Egyebek mellett csodaszép Mercedes, Audi, Lexus és Volkswagen márkájú autók sorakoztak előttünk, ahogy elindultunk felfedezni a Nagyerdei Stadion környékén.

Ha a látvány nem győzött volna meg minket arról, hogy egy vérbeli – konkrétan Kelet-Magyarország legnagyobb – járműipari rendezvényen vagyunk, a szimatunk már megerősített volna minket ebben: a versenypályákról ismerős égett gumi szaga (az autó- és motorverseny iránt rajongók szavaival élve: illata) csapta meg az orrunk.

Mint Subb Bass Monstert, úgy minket is azonnal elkapott a sebességmámor. Felfedezve a rendezvény teljes területét pedig egyre nehezebb volt kitalálni ebből a bódult állapotból.

Garcillac lowridere is ott volt a Debrecen Drive-on

Autósrendezvény lévén kézenfekvő volt a kérdés, hogy milyen márkák a legnépszerűbbek. A megkérdezettek többsége a mindennapokban is sűrűn látott autókat mondta, de akadt olyan is, aki egy itthon kevésbé elterjedt fajtát dobott be. – Sajnos sajátom még nincs, de az én kedvencem a Dodge – mondta Dániel, aki barátaival – Györggyel, Gergővel és Pannival – Sárándról érkezett. Hozzátette, jelenleg egy Opel Corsa tulajdonosa. A Debrecen Drive-ra főleg Garcillac lowridere miatt érkezett, de szívesen felfedezi a teljes programkínálatot.

A debreceni és hajdúsámsoni közönséget erősítette Laci, Tamás és Dani. A srácok épp egy Alfa Romeo mellett álltak, mikor megszólítottuk őket. Mint kiderült Laci szinte szakértőként vizsgálta a négykerekűt, ugyanis egy hete boldog tulajdonosa egy 159-es típusnak.

Odáig vagyok ezért a márkáért. Nagybátyámnak volt egy 156-sa, azóta vagyok szerelmes ebbe az Alfa Romeoba, mióta először beültem abba az autóba

– fogalmazott. A srácoktól elmondták, az autósportokat már nem annyira követik, a Forma-1 szezonjait már nem tartják izgalmasnak. Inkább személyesen gyűjtik a lóerők adta élményeket.

Mi alapján válasszunk autót?

Két fiatal lánnyal is találkoztunk, akik épp egy oldtimer Rolls-Royce-t vizsgáltak. Mint kiderült, a személyautóknál kicsit nagyobb gépekért vannak oda: a kamionokért.

Mindkettőnk családjában van kamionos, innen a rajongásunk. Bár a szüleink szerint a kamionos életstílus nem épp a nőies kategória

– árulták el. Kérdésünkre megosztották, többször is kísérték el kamionos családtagjaikat hosszabb utakra, a kamionban való alvás mindig egy külön élmény. Mindemellett rendszeres résztvevői a hajdúszoboszlói kamionos találkozónak is. Koruknál fogva még nem rendelkeznek jogosítvánnyal, de szándékuk, hogy a kamionozáshoz szükséges kategória vizsgáját is abszolválják.

S milyen szempontok szerint vásároljunk autót? Erre kaptuk talán a legkülönfélébb válaszokat. Volt, aki a biztonságra, más az extrákra esküszik. Természetesen meghatározó az ár, a fogyasztás, a futott kilométer és az életkor is, viszont sokan ragaszkodnak egy adott márkához vagy azon belül egy adott típushoz. Egy biztos: az idei Debrecen Drive az autóipar minden érdekességét, újdonságát és értékét elhozta a cívisvárosba.